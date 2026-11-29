Кто такой "обыватель": как назвать его по-украински
Украинский язык богат словами, которыми можно метко охарактеризовать человека, его мировоззрение и образ жизни. Однако в повседневном общении до сих пор можно услышать русизмы, значение которых не всегда легко передать одним словом.
В частности, трудности могут возникнуть с переводом русского слова "обыватель". OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть "обывателя" по-украински и в каких случаях уместно употреблять тот или иной вариант.
Если речь идет о человеке, который не отличается широтой взглядов, беспокоится только о мелких бытовых проблемах и собственных интересах, стоит употреблять слово "міщанин".
В переносном значении это слово имеет негативную окраску. Так характеризуют человека, которому свойственны ограниченность мировоззрения, равнодушие к общественным вопросам и сосредоточенность на материальных благах.
Вот несколько примеров употребления:
- Він мислив як типовий міщанин, якого цікавив лише власний добробут.
- Герой роману зневажав міщан за їхню духовну обмеженість.
- За зовнішньою освіченістю чоловіка приховувалася психологія міщанина.
Русское слово "обывательщина" также имеет украинский эквивалент – "міщанство".
В то же время в историческом контексте мещанами называли представителей отдельного общественного сословия городского населения, поэтому это слово не всегда имеет негативное значение.
Русское слово "обыватель" может иметь и нейтральное значение. Если имеется в виду человек, постоянно проживающий в определенной местности, правильным украинским эквивалентом будет "мешканець" или "житель".
Например:
- Мешканці старовинного містечка добре знали його історію.
- Для пересічного мешканця столиці такі зміни були малопомітними.
- Місцеві жителі охоче ділилися спогадами про минуле свого краю.
Если же речь идет об обычном человеке без негативной характеристики его мировоззрения, в зависимости от контекста можно сказать "пересічна людина", "пересічний громадянин" или "пересічний мешканець".
Итак, переводя слово "обыватель", стоит прежде всего учитывать его смысловую окраску. Ведь между нейтральным "мешканцем" и пренебрежительным "міщанином" есть существенная разница.
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