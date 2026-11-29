Украинский язык богат словами, которыми можно метко охарактеризовать человека, его мировоззрение и образ жизни. Однако в повседневном общении до сих пор можно услышать русизмы, значение которых не всегда легко передать одним словом.

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В частности, трудности могут возникнуть с переводом русского слова "обыватель". OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть "обывателя" по-украински и в каких случаях уместно употреблять тот или иной вариант.

Если речь идет о человеке, который не отличается широтой взглядов, беспокоится только о мелких бытовых проблемах и собственных интересах, стоит употреблять слово "міщанин".

В переносном значении это слово имеет негативную окраску. Так характеризуют человека, которому свойственны ограниченность мировоззрения, равнодушие к общественным вопросам и сосредоточенность на материальных благах.

Вот несколько примеров употребления:

Він мислив як типовий міщанин, якого цікавив лише власний добробут.

Герой роману зневажав міщан за їхню духовну обмеженість.

За зовнішньою освіченістю чоловіка приховувалася психологія міщанина.

Русское слово "обывательщина" также имеет украинский эквивалент – "міщанство".

В то же время в историческом контексте мещанами называли представителей отдельного общественного сословия городского населения, поэтому это слово не всегда имеет негативное значение.

Русское слово "обыватель" может иметь и нейтральное значение. Если имеется в виду человек, постоянно проживающий в определенной местности, правильным украинским эквивалентом будет "мешканець" или "житель".

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Например:

Мешканці старовинного містечка добре знали його історію.

Для пересічного мешканця столиці такі зміни були малопомітними.

Місцеві жителі охоче ділилися спогадами про минуле свого краю.

Если же речь идет об обычном человеке без негативной характеристики его мировоззрения, в зависимости от контекста можно сказать "пересічна людина", "пересічний громадянин" или "пересічний мешканець".

Итак, переводя слово "обыватель", стоит прежде всего учитывать его смысловую окраску. Ведь между нейтральным "мешканцем" и пренебрежительным "міщанином" есть существенная разница.

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