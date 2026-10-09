''Конец света'' – в Норвегии! Учитель географии показал необычное место в ответ на пророчество пастора

Все человечество – кто в шутку, а кто всерьез – обсуждает новое "пророчество" южноафриканского пастора Джошуа Млакеллы о конце света, который якобы должен наступить 12–13 октября этого года. Между тем украинский учитель географии Андрей Уткин дал абсолютно точный прогноз, где можно найти конец света без всяких "возможно" и "если".

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Точные координаты Уткин указал на своей странице в Threads, где делится интересными фактами о географии. "В Норвегии есть место под названием Verdens Ende – "Конец света". Это скалистый мыс на южной оконечности острова Хьеме, откуда открывается вид на Скагеррак – пролив, соединяющий Северное море с Балтийским морем через Каттегат, Большой и Малый Бельт, Эресунн", – рассказал он своим подписчикам.

Уткин добавил, что норвежский "Конец света" – довольно оживленное место. "Через этот пролив проходит один из самых загруженных морских маршрутов в мире, где можно встретить суда со всего мира", – пояснил он.

По словам учителя, главным символом этого места является необычный каменный маяк под названием Vippefyret. "Его построили из местного камня, а конструкция напоминает огромный каменный рычаг с фонарем на конце. Именно этот маяк стал визитной карточкой "Конца света"", – написал учитель географии.

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Желающим побывать на "Краю света" Уткин пояснил, что это место находится посреди национального парка Фердер, где под охраной находятся сотни островов, шхер и морских экосистем. "Такой вариант Края света мне нравится больше", – подытожил он свой пост.

Как писал OBOZ.UA, Джошуа Млакелла предсказывает конец света не в первый раз. В 2025 году он обещал, что все истинные верующие вознесутся на небеса в конце сентября. Из-за этого некоторые его последователи, в частности в США, продавали имущество и увольнялись с работы. Однако конец света так и не наступил. Поэтому скандальный пастор вернулся в 2026 году с более уточненным "прогнозом". Но на этот раз получил массу скептических и ироничных отзывов и критику.

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