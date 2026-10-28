КНУ им. Шевченко получил нового ректора: кто такой Валерий Копейка

Валерий Копейка победил в первом туре выборов ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Он получил 1973 голоса, тогда как другие кандидаты набрали меньше. В частности, бывшая проректор КНУ по научной работе Ганна Толстанова – 712, бывшая проректор КНУ по международному сотрудничеству Ксения Смирнова – 159. В голосовании приняли участие 3105 из 3823 избирателей.

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Соответствующие данные содержатся на официальном сайте вуза. Результаты голосования установлены главной избирательной комиссией в соответствии с требованиями законодательства Украины и процедурой проведения выборов ректора учреждения высшего образования.

Копейка поделился, что победа в первом туре является для него большой ответственностью. Он также обратился к тем, кто голосовал не за него, отметив, что их мнения и идеи чрезвычайно ценны для него.

"Мы услышали от вас очень многое: интересные идеи, дельные предложения, откровенные слова, болезненные вопросы и меткие замечания. Каждая из этих мыслей станет частью наших общих планов. А планов немало, так что приходите, предлагайте, будем творить вместе!", – написал избранный ректор.

С избранным ректором университета в соответствии с требованиями закона "О высшем образовании" Министерство образования и науки Украины должно заключить контракт сроком на пять лет не позднее чем через месяц со дня избрания.

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Что известно о Валерии Копейке

Валерий Владимирович Копейка родился 5 марта 1962 года в Киеве – украинский политолог-международник и ученый. Директор Учебно-научного института международных отношений (УНИМО) КНУ имени Тараса Шевченко, доктор политических наук (2004), профессор (2007).

Главные истории дня

В 1984 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2004 году – докторскую.

Профессиональный путь Копейки проходил в вузе, который он сейчас возглавляет.

С 1990 года – ассистент кафедры международных отношений и внешней политики.

С 1996 года – доцент кафедры.

С 2007 года – профессор кафедры, заместитель директора ИМО по учебной работе.

С 2008 года – заместитель директора Института.

С 2009 года – директор Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Проходил стажировки и читал лекции в высших учебных и научных учреждениях Бельгии (Свободный университет г. Брюсселя), Великобритании (университет г. Халл), Болгарии (Юго-Западный университет им. Неофита Рильского, г. Благоевград).

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Специализируется на вопросах европейской интеграции и внешней политики стран Западной Европы. Подготовил шестерых кандидатов наук. Свободно владеет французским языком.

Кто был предыдущим ректором КНУ им. Шевченко

В апреле Министерство образования и науки Украины уволило ректора КНУ имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова в связи с истечением контракта. Он возглавлял университет с 2021 года и после окончания контракта подтвердил намерение баллотироваться снова. Однако позже отказался от этой инициативы, попав в несколько скандалов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в КНУ имени Шевченко назвали специальности, на которых критически не хватает студентов.