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КНУ им. Шевченко получил нового ректора: кто такой Валерий Копейка

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
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КНУ им. Шевченко получил нового ректора: кто такой Валерий Копейка
Валерий Копейка стал новым ректором КНУ им. Шевченко. Источник: Facebook / Валерий Копейка

Валерий Копейка победил в первом туре выборов ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Он получил 1973 голоса, тогда как другие кандидаты набрали меньше. В частности, бывшая проректор КНУ по научной работе Ганна Толстанова – 712, бывшая проректор КНУ по международному сотрудничеству Ксения Смирнова – 159. В голосовании приняли участие 3105 из 3823 избирателей.

Соответствующие данные содержатся на официальном сайте вуза. Результаты голосования установлены главной избирательной комиссией в соответствии с требованиями законодательства Украины и процедурой проведения выборов ректора учреждения высшего образования.

КНУ им. Шевченко получил нового ректора: кто такой Валерий Копейка

Кто стал новым ректором КНУ им. Шевченко. Источник: КНУ им. Шевченко

Копейка поделился, что победа в первом туре является для него большой ответственностью. Он также обратился к тем, кто голосовал не за него, отметив, что их мнения и идеи чрезвычайно ценны для него.

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С избранным ректором университета в соответствии с требованиями закона "О высшем образовании" Министерство образования и науки Украины должно заключить контракт сроком на пять лет не позднее чем через месяц со дня избрания.

КНУ им. Шевченко получил нового ректора: кто такой Валерий Копейка

Валерий Копейка победил на выборах ректора КНУ им. Шевченко. Источник: Скриншот

Что известно о Валерии Копейке

КНУ им. Шевченко получил нового ректора: кто такой Валерий Копейка

Что известно о новом ректоре КНУ им. Шевченко. Источник: Facebook / Валерий Копейка

Валерий Владимирович Копейка родился 5 марта 1962 года в Киеве – украинский политолог-международник и ученый. Директор Учебно-научного института международных отношений (УНИМО) КНУ имени Тараса Шевченко, доктор политических наук (2004), профессор (2007).

В 1984 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2004 году – докторскую.

Профессиональный путь Копейки проходил в вузе, который он сейчас возглавляет.

  • С 1990 года – ассистент кафедры международных отношений и внешней политики.
  • С 1996 года – доцент кафедры.
  • С 2007 года – профессор кафедры, заместитель директора ИМО по учебной работе.
  • С 2008 года – заместитель директора Института.
  • С 2009 года – директор Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко.

Проходил стажировки и читал лекции в высших учебных и научных учреждениях Бельгии (Свободный университет г. Брюсселя), Великобритании (университет г. Халл), Болгарии (Юго-Западный университет им. Неофита Рильского, г. Благоевград).

Специализируется на вопросах европейской интеграции и внешней политики стран Западной Европы. Подготовил шестерых кандидатов наук. Свободно владеет французским языком.

Кто был предыдущим ректором КНУ им. Шевченко

В апреле Министерство образования и науки Украины уволило ректора КНУ имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова в связи с истечением контракта. Он возглавлял университет с 2021 года и после окончания контракта подтвердил намерение баллотироваться снова. Однако позже отказался от этой инициативы, попав в несколько скандалов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в КНУ имени Шевченко назвали специальности, на которых критически не хватает студентов.

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