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"Когда и у нас такое будет?" Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
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"Когда и у нас такое будет?" Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга
Украинка рассказала, как в американской школе вместо собраний проводят индивидуальные встречи с родителями. Источник: EvgeniyShkolenko

В США родительские собрания в школах часто проходят в формате коротких индивидуальных встреч с учителями, а родители могут годами не знать педагогов, которые обучают их детей. Об этом рассказала украинка Анна, которая живет в штате Иллинойс, ведет блог о жизни за границей и преподает английский язык.

Видео со своим рассказом она опубликовала в Instagram. По словам Анны, в начальной школе родительские собрания проводятся два раза в год. Учитель отправляет электронное письмо, в котором родители могут записаться на удобное время для короткой встречи. Сама Анна, например, записалась на 17:30, а беседа с учительницей длилась всего 15 минут.

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Общих собраний, на которых одновременно присутствуют все родители класса, по ее словам, не проводят. Родительские чаты также практически отсутствуют, поэтому семьи могут даже не знать, кто еще учится в классе их ребенка. Исключения бывают, когда дети дружат или вместе ходят на дни рождения, однако постоянного общения между всеми родителями нет.

В средней школе, которая в южном Иллинойсе охватывает 6–8 классы, родители могут и вовсе не знакомиться с учителями, если ребенок хорошо учится и не создает проблем. Анна рассказала, что лично не знает учителей своего ребенка-восьмиклассника. Записываться на встречи с ними не обязательно, а всю необходимую информацию родители получают по электронной почте или через сервис Google Classroom.

Этот рассказ вызвал бурную реакцию в комментариях. Часть пользователей призналась, что хотела бы видеть такую систему и в Украине. "Эххх… когда и у нас такое будет… Постоянные собрания, встречи, чаты… и не все это ценят, к сожалению", – написала одна из комментаторов.

''Когда и у нас такое будет?'' Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга

Многим комментаторам понравилась американская система родительских собраний. Источник: Скриншот

Другие вспоминали собственный негативный опыт школьных собраний. Одна из пользовательниц рассказала, что классный руководитель могла часами обсуждать перед всеми родителями поведение и успеваемость отдельных детей, а в конце еще и объявлять, на что нужно сдать деньги. Бывшая классная руководительница также вспомнила, что учителей обязывали проводить тематические беседы по "воспитанию" родителей, из-за чего встречи длились по полтора-два часа. По ее словам, они часто заканчивались финансовыми вопросами со стороны родительского комитета.

''Когда и у нас такое будет?'' Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга

Украинские родители, чьи дети учатся в частных школах, рассказывали, что у них тоже практика родительских собраний довольно ограничена. Источник: Скриншот

В то же время выяснилось, что не все считают американский подход лучшим. Некоторые ценят украинские собрания за чувство общности, тогда как в американской среде родители могут даже не поздороваться, случайно встретившись на детской площадке. Другая пользовательница, которая знает учителей своего ребенка от детского сада до 10 класса, подчеркнула, что подобная система с короткими встречами вместо родительских собраний существует не везде.

''Когда и у нас такое будет?'' Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга

Оказалось, что не везде в США одинаковая система общения школы с родителями, а в Украине не все не любят родительские собрания. Источник: Скриншот

Некоторые комментаторы обратили внимание на возможные недостатки индивидуального формата. Одна из мам написала, что из-за коротких встреч в течение года родителям может быть сложно вовремя узнать о трудностях ребенка в учебе и понять, в какой помощи он нуждается. По ее мнению, отчеты с результатами тестов и диаграммами не всегда позволяют оценить ситуацию и своевременно отреагировать на проблемы.

''Когда и у нас такое будет?'' Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга

Также прозвучало мнение, что короткие родительские собрания не позволяют уделить ребенку достаточно внимания. Источник: Скриншот

Также в комментариях прозвучало мнение, что формат взаимодействия между родителями и школой зависит от финансирования системы образования и организации учебного процесса. В то же время опыт украинских семей в частных школах показывает, что индивидуальные встречи с учителями возможны и в Украине: одна из пользовательниц рассказала, что в учебном заведении, где учится ее ребенок, общие собрания проводят только для важных объявлений, а вопросы успеваемости обсуждают с родителями отдельно.

''Когда и у нас такое будет?'' Украинка удивила рассказом о родительских собраниях в США, где родители не знают ни учителей, ни друг друга

Короткие собрания связали с лучшим финансированием образования в США. Источник: Скриншот

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