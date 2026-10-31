''Когда не нашел двойного листочка''. Украинский комик Марк Куцевалов удивил ''библейским'' написанием Радиодиктанта

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Польше массовые протесты: оппозиция заявила о перевороте, Навроцкий срочно вернулся из-за границы. Фото и видеоВ Польше массовые протесты: оппозиция заявила о перевороте, Навроцкий срочно вернулся из-за границы. Фото и видеоОзвучен фактический прожиточный минимумОзвучена реальная черта бедности в Украине: сколько должны тратить взрослый, пенсионер и ребенок в месяцРазорвала ли Южная Корея дипотношения с Украиной: официальное объяснениеРазорвала ли Южная Корея дипотношения с Украиной: официальное объяснениеИгорь ЛебезневПод Харцызском ударом дрона ликвидировали "директора Донецкой железной дороги" ЛебезневаПехотинец Константин Власенко, который провел 491 день на позиции без обеих ног, получил звание Героя УкраиныПехотинец Константин Власенко, который провел 491 день на позиции без обеих ног, получил звание Героя УкраиныУкраинцам назвали тариф на газТарифы на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометр"Как вежливо реагировать?": Сикорский резко ответил на слухи о просьбе США смягчить тон в отношении РФ"Как вежливо реагировать?": Сикорский резко ответил на слухи о просьбе США смягчить тон в отношении РФ"Мы против прекращения огня": у Путина заявили, что не остановят боевые действия ради переговоров"Мы против прекращения огня": у Путина заявили, что не остановят боевые действия ради переговоровЧто стоит знать пенсионерамПенсии в Украине с 1 ноября: кому и как могут повыситьДональд ТрампТрамп: глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против РФ
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Когда не нашел двойного листочка". Украинский комик Марк Куцевалов удивил "библейским" написанием Радиодиктанта

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
150
"Когда не нашел двойного листочка". Украинский комик Марк Куцевалов удивил "библейским" написанием Радиодиктанта
Украинский комик удивил написанием Радиодиктанта. Источник: Скриншоты из видео/ Коллаж OBOZ.UA

Украинский комик Марк Куцевалов написал Радиодиктант национального единства на стене, напоминающей библейские скрижали*. Звезда телевидения иронично попросил пользователей сети подсказать, как отправить текст на проверку.

В посте в Instagram артист пошутил, что пытался отправить его сам, однако он "не влез в Новую почту". Кроме того, Куцевалов обратился к нынешней дикторке Радиодиктанта Даше Астафьевой и попросил ее подъехать проверить текст.

"Пытался отправить его сам, но не влез в Новую почту. Даша Астафьева, пожалуйста, можешь подъехать проверить?" – шутливо написал комик.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
93
Украинцы часто допускают эту ошибку: почему не стоит писать "топ-5" и "топ-10"
93
Украинцы часто допускают эту ошибку: почему не стоит писать "топ-5" и "топ-10"
Алина МилсентАлина Милсент
18
Назовите любимое время года: тест на личность
18
Назовите любимое время года: тест на личность
Елена БылимЕлена Былим
1,7 т.
Что увидели первым? Тест раскроет вашу лучшую черту
1,7 т.
Что увидели первым? Тест раскроет вашу лучшую черту

Украинцев позабавила такая реакция артиста. Так, организатор диктанта – Суспильне – посоветовало сделать снимок диктанта и отправить его на проверку. В то же время Астафьева также отреагировала на такой пост. 

''Когда не нашел двойного листочка''. Украинский комик Марк Куцевалов удивил ''библейским'' написанием Радиодиктанта

Украинский комик написал Радиодиктант на стене. Источник: Скриншот

''Когда не нашел двойного листочка''. Украинский комик Марк Куцевалов удивил ''библейским'' написанием Радиодиктанта

Украинцы показали необычные места для написания Радиодиктанта. Источник: Скриншот

"Марк! Я люблю тебя. Так всегда", – написала диктор нынешнего диктанта. 

В то же время пользователи сети шутили, что юморист решил обратиться к библейским методам написания текста, ведь не нашел двойного листочка.

''Когда не нашел двойного листочка''. Украинский комик Марк Куцевалов удивил ''библейским'' написанием Радиодиктанта

Артист написал Радиодиктант на стене. Источник: Скриншот

''Когда не нашел двойного листочка''. Украинский комик Марк Куцевалов удивил ''библейским'' написанием Радиодиктанта

Где можно было писать Радиодиктант. Источник: Скриншот

Другие же отмечали, что артисту все-таки стоит отправить фото текста на проверку, а написанный на стене текст – увековечить. 

''Когда не нашел двойного листочка''. Украинский комик Марк Куцевалов удивил ''библейским'' написанием Радиодиктанта

Украинцы поделились самыми необычными местами, где писали Радиодиктант. Источник: Скриншот

Некоторые украинцы также показали фото того, как писали диктант на холодильнике. 

''Когда не нашел двойного листочка''. Украинский комик Марк Куцевалов удивил ''библейским'' написанием Радиодиктанта

Радиодиктант написали на холодильнике. Источник: Скриншот

*каменная плита, доска или таблица с высеченным на ней текстом, обычно священного или культового характера.

Напомним, украинцы предложили провести Радиодиктант на суржике. Такая идея возникла после того, как в сети появился пост солиста группы Курган & Agregat Амила Насирова, где он заверил, что не будет читать текст в следующем году. Пост артиста собрал более 250 тысяч просмотров и более 25 тысяч лайков. Артист пошутил, что вокруг прочтения им текста будет много хейта, ведь слова "почекай", "коли", "ходжу", "сиджу" он будет читать на диалекте.

На пост отреагировала и диктор Радиодиктанта этого года Даша Астафьева, которая иронично написала "Падивимось". При этом появился и комментарий с официальной страницы Суспільного, которое является организатором события. Там написали, что хотели бы услышать такую версию диктанта.

Флешмоб объединил миллионы украинцев по всему миру, которые присоединялись к трансляции из подземных укрытий, книжных магазинов со сгоревшими из-за российских атак книгами и антарктических ледников. Диктант звучал на Южном полюсе: команда 31-й украинской антарктической экспедиции написала его вместе со всеми участниками. Присоединились к этому и украинцы в Канаде, Швеции, Польше, Турции, Вьетнаме, Люксембурге и других странах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учитель-блогер потроллил организаторов Радиодиктанта из-за неожиданной "переклички".

Похожие темы
Образование в УкраинеУкраинаРадиодиктант национального единства
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!