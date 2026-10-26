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Когда и во сколько пройдет Радиодиктант 2026: точная дата и время

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
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Когда и во сколько пройдет Радиодиктант 2026: точная дата и время
Стало известно, кто будет читать радиодиктант. Источник: "Суспільне"

Всеукраинский Радиодиктант национального единства 2026 состоится во вторник, 27 октября в 11:00 и будет традиционно приурочен ко Дню украинской письменности и языка. Трансляция радиодиктанта будет проходить на всех ключевых площадках Суспільного.

Автором текста под названием "Письмо, которое не заканчивается" в этом году стал писатель и ветеран Артур Дронь. Диктант будут читать учитель украинского языка Артур Пройдаков и общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева. В этом году Радиодиктант прозвучит на платформах Суспільного уже в двадцать седьмой раз, и впервые его будут читать двое.

Где будут транслировать Радиодиктант

  • на волнах Українського Радіо и Радіо Культура;
  • в прямом эфире телеканала Суспільне Культура;
  • на YouTube-канале Українського Радіо;
  • в приложениях suspilne.radio и Дія

Куда отправлять свой текст Радиодиктанта

  • отправить текст радиодиктанта бумажным письмом по адресу: 01001 г. Киев, ул. Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 28 октября;
  • сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес [email protected].

В четверг, 29 октября, в 11:00 будет обнародован текст Радиодиктанта, чтобы каждый смог проверить его самостоятельно.

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Напомним, продюсерка Радиодиктанта Юлия Шелудько отметила, что текст флешмоба в этом году – это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей,

"Сейчас мы много пишем в различных мессенджерах, иногда даже без "Привет" и "Пока", часто только "Как ты?". И текст Радиодиктанта в этом году – это своеобразный фрагмент такой переписки двух очень близких людей, он обо всех и одновременно о каждом и каждой из нас, он о главном, даже сокровенном, потому что в бурные времена второстепенное теряет значение", – добавила Шелудько.

Напомним, Астафьева рассказала, что текст Радиодиктанта найдет отклик в каждом сердце. По ее словам, и те, кто будет читать текст, и те, кто будет его писать, будут плакать. Кроме того, общественная деятельница поделилась, что испытывает волнение и чувствует свою долю ответственности за такое дело.

В то же время Артур Пройдаков поделился, что они постараются диктовать текст так, чтобы к его написанию присоединилось как можно больше участников. В частности, он обратил внимание, что среди желающих много учеников младших классов, которые часто не успевают.

Когда и во сколько пройдет Радиодиктант 2026: точная дата и время

В этом году Радиодиктант будет читать Артур Пройдаков. Источник: Суспільне

Он также предположил, что текст этого года вызовет волну различных интерпретаций и версий, ведь его формат способствует созданию оригинальных версий или каверов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в 2025 году украинцы сетовали на диктора Радиодиктанта и призывали, чтобы его читал учитель.

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