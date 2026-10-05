"Когда украинцы за границей изучают испанский, киста ведь не растет?" Алексей Гнатковский обратился к родителям, которые разговаривают с детьми на русском языке

Ведущий актер Ивано-Франковского драматического театра и режиссер Алексей Гнатковский призвал родителей учить своих детей украинскому языку, если они хотят, чтобы они добились успеха в Украине. По его словам, в настоящее время школы и университеты являются украиноязычными, поэтому для обучения в них необходимо знать государственный.

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В интервью РБК-Украина артист привел в пример опыт, который украинцы получают за рубежом. Так, для того чтобы учиться и работать детям и взрослым приходится изучать язык страны, в которой они проживают.

"Если ты хочешь, чтобы ребенок добился успеха, то он так или иначе будет общаться во всех учреждениях на украинском языке. Ему придется. Точно так же, как наши выезжают за границу и очень быстро осваивают испанский. Киста там не нарастает, а здесь нарастает", – сказал Гнатковский.

Он также отметил, что делать это нужно не с помощью запретов, а прививая любовь к украинскому языку. По мнению артиста, регулировать этот вопрос должно государство, однако именно родители должны подавать пример детям.

"Перейти на украинский язык – это очень незначительная цена за нашу победу. Потому что есть люди, которые платят гораздо большую цену. Давайте осознаем эту жертву, которую платит наша страна, которую приносят наши друзья и родные, ради нашего права на существование", – добавил актер.

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Напомним, певица Настя Каменских, которая после начала полномасштабной войны заявляла о переходе на украинский язык, рассказала, почему впоследствии снова стала отстаивать русский язык и сменила язык общения. По словам артистки, во время периода, когда она говорила на украинском, у нее якобы возникла киста (вероятно, в области шеи), она потеряла голос, а психолог посоветовал ей вернуться к привычному языку. Она вспомнила, что в 2022 году публично заявляла о переходе на украинский язык и около полугода, по ее словам, общалась на нем исключительно.

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Каменских рассказала, что сначала ей нравилось говорить на украинском. Более того, она назвала язык "невыразимо красивым" и даже "очень сексуальным", когда речь идет об определенных словах. Однако, по словам певицы, именно в этот период у нее возникли проблемы со здоровьем.

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