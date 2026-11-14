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Каждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всего

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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5,1 т.
Каждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всего
Иллюстративное изображение. Исследование показало, сколько студентов общаются на русском языке. Источник: Pexels

Каждый пятый студент университета переходит на русский в ответ, тогда как 10,2% получающих высшее образование принципиально отказываются общаться на этом языке. На востоке Украины лишь 19,7% студентов разговаривают на украинском дома, 23,4% – на переменах.

Такие результаты стали известны из исследования Государственной службы качества образования. В то же время в этом регионе с 2022 года почти на 48% выросло использование украинского во всех сферах образования.

Каждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всего

Сколько студентов разговаривают на русском языке. Источник: Скриншот

Наибольшая доля студентов, которые после начала полномасштабного вторжения стали активнее использовать государственный язык, зафиксирована в северном – 50%, южном – 49% и восточном – 48% регионах. Несколько более низкие показатели наблюдаются в центре Украины – 43% и городе Киеве – 42%. Наименьшая доля таких ответов получена в западном макрорегионе – 30%.

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70,4% родителей и 54,6% студентов продолжают отвечать на украинском языке, если к ним обращаются по-русски.

После полномасштабного вторжения России в Украину часть участников образовательного процесса стала чаще использовать украинский язык. А именно, 39% педагогических работников, 47% родителей и 42% студентов, тогда как языковое поведение не изменилось у 61%, 53% и 57% опрошенных соответственно.

Каждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всего

В каких регионах студенты чаще всего общаются на русском языке. Источник: Скриншот

Среди родителей зафиксирована наибольшая доля респондентов, изменивших языковое поведение в пользу украинского языка.

Внимательнее всего к языковому наполнению информационного пространства относятся педагоги – 88%, родители – 71% респондентов, студенты – 59%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что каждый второй восьмиклассник не знает украинский язык на должном уровне.

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Образование в УкраинеУкраинаисследованиеукраинский языкГосударственная служба качества образования (ГСЯО)
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