''Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!'' В учебнике по искусству для 5 класса нашли ''молчунов'' Витаса и Меладзе

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Войска РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве: все подробности и видеоВойска РФ нанесли удар по Северному мосту в Киеве: все подробности и видеоСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 1560 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии РФ еще на 1560 оккупантов: данные ГенштабаОккупанты запустили по Украине более 150 БПЛА, силы ПВО сбили 131 из них: последствия в областяхОккупанты запустили по Украине более 150 БПЛА, силы ПВО сбили 131 из них: последствия в областяхВладимир ПутинПочти весь ЕС присоединится к соглашению о создании трибунала для Путина: 3 страны молчатЗащищал Украину с 2016 года: в Донецкой области погиб воин из Селидово Сергей Паринов. ФотоЗащищал Украину с 2016 года: в Донецкой области погиб воин из Селидово Сергей Паринов. ФотоТарифы на электроэнергию в УкраинеЧасти украинцев перевели на новый тариф на электроэнергию: сколько придется платить с 1 октябряВ Испании предоставляют деньги на покупку дома: какие условияВ Испании предоставляют деньги на покупку дома: какие условияТрамп, МКС и украинец: кто может получить Нобелевскую премию мира в этом годуТрамп, МКС и украинец: кто может получить Нобелевскую премию мира в этом годуВ Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. ВидеоВ Киеве из-за перекрытия Северного моста образовались многокилометровые пробки. ВидеоВ Украине сокращается количество рабочих местКоличество вакансий упало на 15%: кто может потерять работу из-за атак РФ на бизнес и что делать

"Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!" В учебнике по искусству для 5 класса нашли "молчунов" Витаса и Меладзе

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
icon 813
"Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!" В учебнике по искусству для 5 класса нашли "молчунов" Витаса и Меладзе
У родителей вызвал удивление список композиций, которые рекомендуют слушать пятиклассникам. Источник: Pexels

В школьном учебнике интегрированного курса "Искусство" для 5-го класса обнаружили произведения российских артистов и исполнителей, которые умалчивают о войне в Украине. На это обратила внимание пользовательница по имени Алла Ананичева.

Она опубликовала снимки страницы с произведениями, рекомендованными для прослушивания, в Threads и обратилась в Министерство образования и науки Украины. Женщина отметила, что, хотя учебник был издан в 2023 году, в списке композиций наряду с классиками и украинскими исполнительницами указаны Витас с треком "Опера № 2" и Константин Меладзе как автор песни "Цветок-душа".

''Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!'' В учебнике по искусству для 5 класса нашли ''молчунов'' Витаса и Меладзе

Мати п'ятикласника знайшла у підручнику з мистецтва рекомендації музикантів із сумнівною репутацією. Источник: Скриншот

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 1,2 т.
Как по-украински будет "смирительная рубашка": только не говорите "смиренна сорочка"
icon 1,2 т.
Как по-украински будет "смирительная рубашка": только не говорите "смиренна сорочка"
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 663
Дети слушаются без крика и наказаний: учительница из Японии раскрыла 5 секретов воспитания
icon 663
Дети слушаются без крика и наказаний: учительница из Японии раскрыла 5 секретов воспитания
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 333
Вторая смена после школы: мама второклассника показала, сколько домашних заданий задают по программе "Интеллект"
icon 333
Вторая смена после школы: мама второклассника показала, сколько домашних заданий задают по программе "Интеллект"

Оба упомянутых деятеля культуры имеют тесные связи с Украиной. Константин Меладзе сначала учился в Николаеве, а затем долгие годы строил здесь карьеру, создавал хиты для украинских звезд и даже получил звание Заслуженного деятеля искусств Украины. Певец Витас (Виталий Грачев) родился в Латвии, но вырос и учился в Одессе. Впрочем, после начала полномасштабного российского вторжения оба заняли позицию молчания: они публично не осудили войну и продолжают избегать четких заявлений относительно агрессии РФ.

''Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!'' В учебнике по искусству для 5 класса нашли ''молчунов'' Витаса и Меладзе

Ці музичні твори рекомендує українським п'ятикласникам підручник з мистецтва. Источник: Threads / @alla.ananicheva

Пост пользовательницы вызвал бурное обсуждение в комментариях. Комментаторы отметили, что замена российских и советских композиторов до сих пор остается проблемой в школьных программах. В частности, в любом учебнике можно найти произведения российских композиторов.

''Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!'' В учебнике по искусству для 5 класса нашли ''молчунов'' Витаса и Меладзе

Коментатори вказали, що проблема з російськими митцями у навчальних програмах насправді є комплексною. Источник: Скриншот

А еще в комментариях обратили внимание на присутствие в списке казахстанского певца Димаша Кудайбергена. В частности, на песню "Чорнобривці", которую учебник рекомендует слушать именно в его исполнении. Кудайберген долгое время выступал в России и работал с российскими продюсерами. Однако после 24 февраля 2022 года он разорвал эти связи.

''Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!'' В учебнике по искусству для 5 класса нашли ''молчунов'' Витаса и Меладзе

Сумніви викликали не тільки автори музичних творів, але і їх виконавці. Источник: Скриншот

Некоторые пользователи отметили, что подборка композиций в учебнике выглядит странно, ведь вместо "молчунов" программу можно было бы обогатить мировыми легендами рока и поп-музыки – например, добавить больше произведений Майкла Джексона, Фредди Меркьюри, Оззи Осборна, групп Scorpions и The Beatles.

''Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!'' В учебнике по искусству для 5 класса нашли ''молчунов'' Витаса и Меладзе

Запитання викликала і рекомендація української пісні "Чорнобривці" у виконанні артиста, який виступає в Росії. Источник: Скриншот

Часть комментаторов подчеркнула, что этот вопрос следует адресовать в первую очередь экспертной комиссии. Именно она утверждает учебный материал перед публикацией.

''Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!'' В учебнике по искусству для 5 класса нашли ''молчунов'' Витаса и Меладзе

Коментатори запропонували інших музикантів замість тих, чия репутація викликає сумніви. Источник: Скриншот

В то же время педагоги в комментариях успокоили родителей: действующие методические рекомендации МОН дают учителям полную свободу менять репертуар по своему усмотрению. Так, учительница музыкального искусства рассказала, что сама занимается подбором композиций для своих учеников.

''Лучше бы добавили Scorpions и Фредди Меркьюри!'' В учебнике по искусству для 5 класса нашли ''молчунов'' Витаса и Меладзе

Вчителька зізналась, що сама міняла програму, щоб оминути мовчунів. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал об учителе географии, который раскритиковал учебник НУШ для 9 класса, и о том, что ему ответил автор учебного пособия.

Похожие темы
Образование в УкраинешколаучебникимузыкасоцсетиКонстантин МеладзеКонстантин Меладзе
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться