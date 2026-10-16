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"Кричат психически больные люди. Им нужно лечиться". Учительница, уволившаяся после 8 лет в школе Харькова, поставила "диагноз" системе образования

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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"Кричат психически больные люди. Им нужно лечиться". Учительница, уволившаяся после 8 лет в школе Харькова, поставила "диагноз" системе образования
Учительница рассказала, как уволилась из школы из-за нездоровой атмосферы в коллективе

Постоянное психологическое давление, крик со стороны администрации и формализм разрушают украинскую школу и заставляют профессиональных педагогов уходить из образования. Об этом рассказала бывшая учительница химии из Харькова Анастасия Вячеславовна, которая посвятила преподаванию в школе восемь лет.

Своими размышлениями и воспоминаниями о работе она поделилась в выпуске подкаста на YouTube-канале Vchytelska. По словам педагога, самым большим раздражителем в работе стал неприемлемый стиль общения руководства и отсутствие права на ошибку.

Анастасия вспомнила, как за малейшую мелочь или помарку в документах руководство могло устроить скандал. "Не было такого, что ты там ошибся – исправься. Нет, ты запятую не туда поставил, и тебя разнесли. Запятую!" – рассказала она.

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Бывшая учительница, а теперь репетитор, также описала показательный случай, когда заместитель директора вызвала ее срочно в школу из-за файла в формате Word, который якобы не открывался. А на самом деле проблема заключалась в несовместимости версий программного обеспечения. Анастасии пришлось с мокрой головой в холодную погоду бежать на работу, чтобы обнаружить, что на другом компьютере документ открывается абсолютно корректно. Вместо извинений руководство лишь начало выкручиваться и требовать подавать материалы в формате PDF.

Отдельно Анастасия подчеркнула, что в учреждении, где она работала, повышенный тон и публичные разноски на совещаниях были повседневной нормой. Сама же она считает крик признаком непрофессионализма и внутренних диспропорций.

"Я считаю, что кричать на взрослого человека, особенно в рабочей обстановке, вообще недопустимо. На детей я никогда не кричала... Мне кажется, что кричат психически больные люди. Если у вас есть желание кричать на взрослых людей, на своих коллег, то вам нужно лечиться", – подытожила бывшая учительница.

По мнению Анастасии, подобная "культура крика" полностью лишает мотивации к работе. Ведь вместо того, чтобы думать о качественном уроке или креативном подходе, учитель вынужден тратить силы на восстановление после очередного скандала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как учительница истории Оксана Полищук раскритиковала современную систему оценки педагогов, в которой формальные конкурсы, публичность и "показуха" ценятся больше, чем ежедневный методический труд.

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