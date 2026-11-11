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"Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?" Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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"Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?" Карточки для развития речи детей озадачили украинцев
Украинские детские карточки с животными заставили даже мам выучить несколько новых слов. Источник: Pexels

Карточки для развития речи у детей с изображениями тапира, нарвала, белки, слепня, удода и циветы удивили маму, которая купила их для своего малыша. Впечатлениями от них поделилась украинка Татьяна Кударауске, пошутив, что сначала ей самой придется выучить названия этих животных.

"Купила ребенку "умные карточки" для запуска речи… Наверное, сначала сама буду все это учить, потому что, что это вообще такое? Кто это придумал? Куда делись тигр, носорог, олень, цапля? К слепню вопросов нет, тут альтернатив немного" – написала женщина в Threads, добавив к публикации фотографии карточек.

''Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?'' Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

Украинку озадачил выбор животных на карточках для развития ребенка. Источник: Скриншот

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на необычный набор животных. Некоторые заметили, что для ребенка, который только начинает осваивать речь, нет большой разницы, какое именно слово изучать – "носорог" или "тапир". К тому же даже взрослые еще недавно могли не знать о существовании капибар, поэтому переживать из-за незнакомых названий не стоит: их можно изучать вместе с малышом.

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''Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?'' Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

В учебные материалы действительно попали животные, которых каждый день не встретишь. Источник: Threads / @tetiana_kd_

Другие комментаторы признались, что у них тоже есть вопросы к наборам карточек, особенно о цивете, название которой они раньше не слышали. В то же время некоторые не поняли, почему автора публикации удивили тапир и нарвал: это интересные животные, а перечень изображений, вероятно, был известен еще при покупке карточек.

''Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?'' Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

Комментаторы делились своими карточками и отмечали, что ребенку все равно, что учить, главное – сам процесс обучения. Источник: Скриншот

Отдельно пользователи пошутили об отсутствии "чаплі", которую Татьяна назвала цаплей, предположив, что она "улетела на русскоязычные карточки". А еще одна участница обсуждения призналась, что после знакомства с новыми словами не может спокойно воспринимать название "вивірка", хотя и понимает, что это не то же самое, что "виварка".

''Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?'' Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

Особый интерес у комментаторов вызвали цивета и белка. Источник: Скриншот

Не обошлось и без историй о раннем развитии детей. Одна из пользовательниц рассказала, как трехлетняя гостья ее семьи объясняла, что такое митохондрии и какую функцию они выполняют. После этого взрослые задумались, не стоило ли читать собственным детям что-то посложнее сказок о Колобке и Курочке Рябе. Другая комментаторша пошутила, что благодаря посту женщины в декрете могут не переживать из-за нехватки развития: она сама благодаря опубликованным карточкам уже выучила четыре новых слова.

''Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?'' Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

Некоторые мамы шутили, что и сами кое-чему научились благодаря этим карточкам. Источник: Скриншот

Также в комментариях развернулась небольшая дискуссия о названии белки. Одна участница спросила, не называют ли ее теперь белкой. В ответ объяснили, что "вивірка" – украинское "официальное" название животного, тогда как "білка" является народным названием. Упомянули и о том, что слово "вивірка" связывают с подвижностью животного – его способностью крутиться и изворачиваться.

''Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?'' Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

О белке-вивирке в комментариях провели целый урок зоологии. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как взрослых озадачила детская задача на логику о росте совы.

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