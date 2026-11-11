''Куда делись тигр, носорог, олень и цапля?'' Карточки для развития речи детей озадачили украинцев

Карточки для развития речи у детей с изображениями тапира, нарвала, белки, слепня, удода и циветы удивили маму, которая купила их для своего малыша. Впечатлениями от них поделилась украинка Татьяна Кударауске, пошутив, что сначала ей самой придется выучить названия этих животных.

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"Купила ребенку "умные карточки" для запуска речи… Наверное, сначала сама буду все это учить, потому что, что это вообще такое? Кто это придумал? Куда делись тигр, носорог, олень, цапля? К слепню вопросов нет, тут альтернатив немного" – написала женщина в Threads, добавив к публикации фотографии карточек.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на необычный набор животных. Некоторые заметили, что для ребенка, который только начинает осваивать речь, нет большой разницы, какое именно слово изучать – "носорог" или "тапир". К тому же даже взрослые еще недавно могли не знать о существовании капибар, поэтому переживать из-за незнакомых названий не стоит: их можно изучать вместе с малышом.

Другие комментаторы признались, что у них тоже есть вопросы к наборам карточек, особенно о цивете, название которой они раньше не слышали. В то же время некоторые не поняли, почему автора публикации удивили тапир и нарвал: это интересные животные, а перечень изображений, вероятно, был известен еще при покупке карточек.

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Отдельно пользователи пошутили об отсутствии "чаплі", которую Татьяна назвала цаплей, предположив, что она "улетела на русскоязычные карточки". А еще одна участница обсуждения призналась, что после знакомства с новыми словами не может спокойно воспринимать название "вивірка", хотя и понимает, что это не то же самое, что "виварка".

Главные истории дня

Не обошлось и без историй о раннем развитии детей. Одна из пользовательниц рассказала, как трехлетняя гостья ее семьи объясняла, что такое митохондрии и какую функцию они выполняют. После этого взрослые задумались, не стоило ли читать собственным детям что-то посложнее сказок о Колобке и Курочке Рябе. Другая комментаторша пошутила, что благодаря посту женщины в декрете могут не переживать из-за нехватки развития: она сама благодаря опубликованным карточкам уже выучила четыре новых слова.

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Также в комментариях развернулась небольшая дискуссия о названии белки. Одна участница спросила, не называют ли ее теперь белкой. В ответ объяснили, что "вивірка" – украинское "официальное" название животного, тогда как "білка" является народным названием. Упомянули и о том, что слово "вивірка" связывают с подвижностью животного – его способностью крутиться и изворачиваться.

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