Цветы для учителей, чернильная ручка и жесткая дисциплина. Режиссер назвала 9 фактов о школах в Румынии, которые ''пахнут'' коммунизмом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация — деньги, выплатаУкраинцам перечислят пенсии через несколько месяцев: какими будут выплаты с 1 январяСилы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны уничтожили ещё 1420 оккупантов, сожгли 50 артиллерийских систем и 6 средств ПВО армии РФ: данные ГенштабаКак сложилась судьба непубличных сыновей Нины Матвиенко и где сейчас живут ее внучки. ФотоКак сложилась судьба непубличных сыновей Нины Матвиенко и где сейчас живут ее внучки. ФотоВ Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видеоВ Запорожье в результате вражеского удара произошло обрушение в подъезде многоэтажного дома: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео"Героический поступок": спасая коллег от повторного удара РФ, погиб железнодорожник. Фото"Героический поступок": спасая коллег от повторного удара РФ, погиб железнодорожник. Фото"Вечная скорбь и вечная слава": на войне погиб сержант бригады "Кара-Даг". Фото"Вечная скорбь и вечная слава": на войне погиб сержант бригады "Кара-Даг". ФотоОтключение электроэнергии в УкраинеВ Украине ввели новые графики отключений: где и как долго не будет светаТрамп отреагировал на критику Зеленского в связи с дизельным соглашением и поблагодарил ПутинаТрамп отреагировал на критику Зеленского в связи с дизельным соглашением и поблагодарил Путина"Аморально": Мерц возмутился поездкой экс-канцлера в Москву на день рождения Путина"Аморально": Мерц возмутился поездкой экс-канцлера в Москву на день рождения ПутинаТрамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фотоТрамп назначил нового пресс-секретаря Белого дома: подробности и фото

Цветы для учителей, чернильная ручка и жесткая дисциплина. Режиссер назвала 9 фактов о школах в Румынии, которые "пахнут" коммунизмом

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
icon 3
Цветы для учителей, чернильная ручка и жесткая дисциплина. Режиссер назвала 9 фактов о школах в Румынии, которые "пахнут" коммунизмом
Румынская режиссер рассказала интересные факты о местной школе. Источник: Иллюстративное фото: сгенерировано ИИ

Румынская режиссер Файза Мухаммад поделилась 9 интересными фактами о местной школе. Система образования в этой стране до сих пор в значительной степени находится под влиянием коммунистического образа мышления и идеологии бывшего диктатора Николае Чаушеску.

Об этом женщина рассказала в посте в Instagram. По ее словам, в Румынии до сих пор дарят цветы учителям в первый и последний день учебы. Таким образом, педагогам пытаются выразить благодарность за их упорный труд, особенно учитывая, что в государственных школах они получают не слишком большую зарплату.

Цветы для учителей, чернильная ручка и жесткая дисциплина. Режиссер назвала 9 фактов о школах в Румынии, которые ''пахнут'' коммунизмом

Иллюстративное изображение. Учительница что-то объясняет школьникам

Еще в 2010-х годах каждый ученик получал в школе бесплатно хлеб или печенье и молоко. Многие дети пользовались этими продуктами и фактически полагались на них как на основное питание.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 381
Только не говорите "толком": чем заменить кальку с русского
icon 381
Только не говорите "толком": чем заменить кальку с русского
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 666
Вот как работает "ласковая украинизация": первоклассник в США принес в школу сало и вызвал ажиотаж
icon 666
Вот как работает "ласковая украинизация": первоклассник в США принес в школу сало и вызвал ажиотаж
Алина МилсентАлина Милсент
icon 87
Найдите все различия за полминуты: головоломка
icon 87
Найдите все различия за полминуты: головоломка

"Я была шокирована, когда узнала, что в других странах за обед в школе приходится платить, и ничего бесплатного не дают", – делится Мухаммад.

По ее словам, большое внимание уделяется дисциплине и уважению. Так, например, когда учителя входили в класс, школьникам нужно было вставать и приветствовать их. Кроме того, негативно относились к нарушению порядка на уроке. Большинство этих правил были вполне приемлемыми, но попадались педагоги, которые были склонны преувеличивать, например, запрещали пить воду во время урока. За нарушение порядка на уроке могли выгнать из класса.

Во многих школах других стран действуют строгие правила, запрещающие покидать территорию школы, но в Румынии выход из учебного заведения по таким причинам является довольно распространенным явлением. Так , в частности, детей часто отправляют в магазин с списком того, что нужно купить.

Цветы для учителей, чернильная ручка и жесткая дисциплина. Режиссер назвала 9 фактов о школах в Румынии, которые ''пахнут'' коммунизмом

Иллюстративное изображение. Урок в школе

Также в этой стране устраивают рождественские представления для детей любого возраста. Во время них местный совет также дарил подарки школьникам.

Если учитель заходил в класс в начале урока, а ученики разговаривали, он мог заставить весь класс писать тест или выводил нарушителя к доске перед всеми и заставлял отвечать на вопросы по пройденному материалу. Дети могли получить плохие оценки за невыполнение домашнего задания или если учитель был в плохом настроении и решил провести внезапный "тест-фулгер".

Ученики писали чернильной ручкой до средней школы.

Обычно дети добираются до школы на обычных автобусах или трамваях, ведь здесь нет школьных автобусов,

"Единственным минусом такого подхода является то, что рано утром автобусы переполнены людьми, которые едут на рынки и т. п., и школьникам приходится самостоятельно ориентироваться на маршрутах большого города", – отмечает женщина.

Все учебники в новом учебном году дети получают от старшеклассников, таким образом в стране не тратят бумагу на печать новых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 интересных фактах о школах Франции, которые удивят украинцев.

Похожие темы
Учеба за границейшкола
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться