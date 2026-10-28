Билет "в один бік" или "в одну сторону": как правильно говорить по-украински? Ответ удивит

Покупая билет куда-нибудь без обратного, что мы покупаем – билет "в один бік" или "в одну сторону"? А, между прочим, эти слова украинского языка имеют различия в значении.

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На них обратил внимание телеведущий и филолог Виктор Дяченко. Объяснение он опубликовал в TikTok на странице "Українська мова з кучерявим".

По словам языковеда, украинцы нередко путают слова "бік" и "сторона" под влиянием русского языка, где в подобных ситуациях обычно используют слово "сторона". Однако в украинском эти существительные не всегда могут заменять друг друга.

Например, слово "бік" употребляют, когда говорят о части тела – "біль у боці" или "під боком", поверхности предмета – "лицьовий бік" и "зворотний бік", а также о направлении: "перейти на інший бік вулиці" или "рух у бік реформ". Так же правильно говорить и о родственных связях: "родичі з материного боку".

Слово "сторона" тоже имеет свои вполне уместные контексты. В геометрии это "сторона трикутника" или квадрата, в географии – "сторони світу" или "рідна сторона". А в юридической сфере говорят про "потерпілу сторону" или "сторони судової справи".

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Филолог также объясняет, что, сравнивая разные обстоятельства или аргументы, стоит говорить "з одного боку і з другого боку". А выражение "з однієї сторони" уместно, когда речь идет, например, об участниках или подписантах соглашения.

Но как же тогда правильно сказать о билете на поездку только в одном направлении? Здесь, подчеркивает Дяченко, не подходит ни "бік", ни "сторона". Он предлагает другие формулировки: "в один кінець". То есть по-украински уместнее говорить "оплатити подорож в один кінець", "купити квитки в обидва кінці".

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