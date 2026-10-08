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Лосось на обед, детям нельзя прыгать в лужи и выходной посреди недели: 10 фактов о школах Франции, которые удивят украинцев

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read6 мин
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Лосось на обед, детям нельзя прыгать в лужи и выходной посреди недели: 10 фактов о школах Франции, которые удивят украинцев
Сколько детей общаются на украинском языке дома

Во Франции школьники много занимаются физической активностью, наблюдают за природой и занимаются садоводством. Каждый год они высаживают различные овощи, а дети учатся не только "за партой", чтобы увидеть и почувствовать то, что происходит вокруг.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала украинка Анна Яловенко, которая после начала полномасштабного вторжения переехала во Францию. По её словам, дети в этой стране уже с трёх лет чувствуют ответственность, ведь в учебных заведениях действуют чёткие правила, а за нарушения предусмотрены определённые последствия.

Лосось на обед, детям нельзя прыгать в лужи и выходной посреди недели: 10 фактов о школах Франции, которые удивят украинцев

Иллюстративное изображение. Как учатся дети во Франции

"Во дворе школы, где учатся мои сыновья, есть так называемая скамейка дружбы. Дети, которые чувствуют себя одинокими, в любое время могут на нее сесть, а другие школьники, если хотят подружиться, просто подсаживаются к ним. Но! В какой-то момент эта скамейка превращается в... "скамейку наказаний". Если дети на перемене громко кричат, толкаются и не слушают учителей, им могут велеть сесть на нее. Также вспоминаю наказание "голова на руках": ребенок клал голову на руки, сложенные на парте, и должен был замолчать", – делится Яловенко.

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Кроме того, во Франции чувствуется авторитет учителя, когда ребенок с раннего возраста должен понимать слово "нет" и постепенно учиться контролировать свое поведение. Яловенко рассказывает, что её трёхлетний сын прыгал в луже после того, как учительница сказала, что так делать нельзя. Из-за этого женщину вызвали в школу.

"Меня же больше всего удивили именно ожидания от трехлетнего ребенка: он уже должен понимать правила группы и считаться с ними", — делится Яловенко.

Если поведение ребенка регулярно вызывает проблемы, школа обычно приглашает родителей на беседу и рекомендует дополнительное сопровождение. Для адаптации иностранные школьники могут посещать психолога, где строят из конструктора, лепят, рисуют, строят шалаши.

Лосось на обед, детям нельзя прыгать в лужи и выходной посреди недели: 10 фактов о школах Франции, которые удивят украинцев

Иллюстративное изображение. Учительница что-то объясняет школьникам

В то же время завтраков во французских школах нет, поэтому дети утром завтракают дома, а обед оплачивается отдельно. Его стоимость в муниципальных школах обычно зависит от дохода семьи — действует тарифная сетка.

Каждое утро родители должны сообщать учителю, останется ли ребенок на обед в столовой и пойдет ли он после уроков в группу продленного дня. Для родителей, которые рано выходят на работу, предусмотрена утренняя группа: с 07:30 дети могут уже находиться в школе до начала занятий. После уроков они могут оставаться до 18:30. Утренний и вечерний уход оплачиваются отдельно.

В начальной школе ребенок уже постепенно берет эту организацию на себя. Например, в первом классе учитель просто спрашивает школьников, кто сегодня обедает в столовой, а кто остается после уроков. Кажется мелочью, но именно с таких мелочей и начинается самостоятельность.

Как выглядит типичный обед:

    • Овощи: огурцы со сметаной / тёртая морковь / тёртая свекла;
    • Основное блюдо: бургеры / картофель фри / спагетти болоньезе / рис с мясом / лосось с рисом
    • Сыры: камамбер / бри
    • Десерт: флан / мороженое / йогурт / ванильные эклеры
    • Напиток: вода

В начале года родители заполняют множество документов, в которых указывают, есть ли у ребенка аллергия на что-либо, ест ли он свинину и т. д.

После трёх лет детского сада начинается начальная школа — с первого класса (CP) до пятого (CM2); в целом она длится 5 лет. В этот период ребенок в основном учится весь год с одним основным учителем. Он преподает большинство предметов и сам организует работу класса в рамках государственной программы.

В начальной школе появляются грамматика и орфография, математика и геометрия, английский язык, история, география, естественные науки, искусство, а также гражданское и нравственное воспитание. И здесь французская система может показаться очень гибкой родителям из стран, где расписание занятий расписано почти по минутам. Существуют государственные программы и определенные учебные цели, но у учителя достаточно большой простор для маневра в том, как организовать конкретный день: вводить новую тему или повторять старую, сколько времени уделить математике, когда заниматься чтением, как совместить разные предметы и построить работу класса.

Французский язык и математика считаются самыми важными предметами и длятся от 30 минут до часа; остальные предметы — 30–45 минут.

"Если вам не повезло с учителем, год будет длинным. В прошлом году учительница одного из моих детей постоянно вырывала листы из тетради за малейшую поправку, поэтому ребенок испытывал стресс, потому что приходилось переписывать все заново. Часто мой сын приходил домой в плохом настроении и с дополнительным заданием написать 40 раз "Я не смеюсь на уроке" или "Я не разговариваю с соседом во время уроков", – делится Яловенко.

Лосось на обед, детям нельзя прыгать в лужи и выходной посреди недели: 10 фактов о школах Франции, которые удивят украинцев

Иллюстративное изображение. Старшеклассники готовятся к уроку. Источник: Скриншот из Facebook

Большое внимание уделяется навыкам слушать других, выражать свое мнение, сотрудничать и помогать, быть вежливым и понимать принципы жизни в обществе. В то же время школьные правила становятся еще строже: например, в туалет можно выходить только во время перемены. Администрация объясняет это тем, что в противном случае ребенок остается без присмотра. В то же время, не отпуская 6-летних детей в туалет, учителям иногда приходится убирать за ними. Такие казусы, к сожалению, не редкость.

В среду во многих школах дети не учатся весь день или имеют занятия только утром — до 11:30–12:00. Организация школьной недели зависит от конкретной территории: учебные заведения могут работать четыре дня в неделю или по графику с занятиями в среду утром. Общее правило предусматривает 24 часа обучения в неделю, а расписание определяется местной администрацией. Дети могут оставаться с родственниками, ходить в дневной лагерь, заниматься спортом и музыкой, посещать врача или просто отдыхать.

Полное интервью с Анной Яловенко об образовании и жизни во Франции читайте в пятницу, 9 октября.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские учителя рассказали, кем они работают за рубежом.

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