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Лишь треть украинских школ приспособлена к дистанционному обучению: в прифронтовых регионах ситуация вдвое лучше. Результаты исследования

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
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Лишь треть украинских школ приспособлена к дистанционному обучению: в прифронтовых регионах ситуация вдвое лучше. Результаты исследования
С какими проблемами сталкиваются школьники при дистанционном обучении. Источник: Freepik

Школы в прифронтовых регионах имеют лучше организованное дистанционное обучение (58% учреждений), чем в неприфронтовых (26%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследования образования в чрезвычайных ситуациях (KSE Institute). Мониторинг охватил 65 школ во всех областях Украины, кроме временно оккупированных.

Единую цифровую платформу используют 67% против 49% образовательных учреждений, а полностью разработанные учебные материалы по всем предметам есть у 40% против 9%. Кроме того, полностью защищенной от киберугроз свою электронную образовательную среду считают 40% прифронтовых и лишь 9% неприфронтовых учреждений. Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте.

Лишь треть украинских школ приспособлена к дистанционному обучению: в прифронтовых регионах ситуация вдвое лучше. Результаты исследования

Сколько школ в прифронтовых регионах имеют высокий уровень организации дистанционного обучения. Источник: Unsplash

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При этом регулярное обучение педагогов для работы в дистанционном формате обеспечивают 37% прифронтовых школ против всего 6% неприфронтовых.

Неравенство в доступе к устройствам наиболее заметно среди учеников неприфронтовых учреждений. 50% учатся только со смартфона, тогда как в прифронтовых школах таких – 18%. Среди учителей разрыв значительно меньше: ноутбуками пользуются 86% педагогов в неприфронтовых и 94% в прифронтовых школах.

Есть и проблемы, общие для обеих групп: полностью стабильным финансирование считают 30% и 17% руководителей соответственно.

Отдельную оплачиваемую должность администратора цифровой платформы имеют лишь 10% прифронтовых и 3% неприфронтовых школ. Достаточное количество специалистов для психологической поддержки есть в 37% прифронтовых и 23% неприфронтовых учреждений. 56% учителей считают, что индивидуализируют обучение, тогда как с этим согласны лишь 33% школьников.

Лишь треть украинских школ приспособлена к дистанционному обучению: в прифронтовых регионах ситуация вдвое лучше. Результаты исследования

Лишь 26% украинских школ приспособлены к дистанционному обучению. Источник: Freepik

К прифронтовым отнесли девять областей: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую. Поскольку в прифронтовой выборке больше доля городских школ, все выявленные различия дополнительно проверяли отдельно для городских и сельских учебных заведений.

"Главное отличие – не техника и не ресурсы, а зрелость организации дистанционного обучения. Прифронтовые учебные заведения выстроили его как целостную систему, тогда как в непри фронтовых оно чаще остается ситуативным форматом", – отмечают авторы исследования.

МОН и учредителям учреждений внедрить внешнюю диагностику готовности школ к дистанционному обучению по объективным критериям, а не только по самооценке, предложить школам готовый пакет типовых организационных решений, закрепить техническое администрирование как отдельную оплачиваемую функцию, а также предусмотреть в финансировании не только закупку оборудования, но и регулярные расходы на лицензии, кибербезопасность и техническое сопровождение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель Украины 2025 назвал онлайн-образование профанацией.

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