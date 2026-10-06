''Люди, это реально работает!'' Школьному дневнику нашли неожиданное применение

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Певец-предатель из Киева получил "звание" от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал "заслуженным артистом ДНР"Певец-предатель из Киева получил "звание" от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал "заслуженным артистом ДНР"Удары по РоссииНе только НПЗ и военные объекты: на территории России есть уникальные цели, удары по которым могут стать кошмаром для агрессораЗаброшенная могила напротив горы мусора: как выглядит место захоронения Заслуженного артиста и звезды "Свадьбы в Малиновке"Заброшенная могила напротив горы мусора: как выглядит место захоронения Заслуженного артиста и звезды "Свадьбы в Малиновке"Вражеские агенты с ретрансляторами "подсвечивают" мосты в Киеве: Ступак объяснил, что с этим делатьВражеские агенты с ретрансляторами "подсвечивают" мосты в Киеве: Ступак объяснил, что с этим делатьВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриСколько украинцев верят в победу в войне с Россией и какой сценарий считают реалистичным: результаты опросаСколько украинцев верят в победу в войне с Россией и какой сценарий считают реалистичным: результаты опросаИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаЖителям Киева и ряда областей показали новые графики отключений: где не будет света 6 октября"Есть разница": в Сеуле назвали извинения Украины за ситуацию с пленными из КНДР недостаточными"Есть разница": в Сеуле назвали извинения Украины за ситуацию с пленными из КНДР недостаточными"Шахед" попал в надстройку: появились подробности о капитане судна, которого РФ убила ударом по Одесской области. Фото"Шахед" попал в надстройку: появились подробности о капитане судна, которого РФ убила ударом по Одесской области. Фото

"Люди, это реально работает!" Школьному дневнику нашли неожиданное применение

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 273
"Люди, это реально работает!" Школьному дневнику нашли неожиданное применение
Школьный дневник назвали лучшим планером в мире и перечислили его преимущества. Источник: Темы / @a.n.a.k.a.r.a

Каждый нынешний или бывший школьник помнит, какие неприятные ощущения мог вызывать дневник — расписание уроков, домашние задания, замечания учителей и не всегда хорошие оценки отбивали желание открывать его лишний раз. Однако в соцсетях для него нашли новое применение, которое у многих вызвало настоящий восторг.

Как поделилась в Threads пользовательница с ником Ana Kara, она начала использовать дневник для планирования вполне взрослых дел. "Завела вместо планера школьный дневник. Я считаю это топ", — написала она. А ещё показала, как его заполняет. Она разделила различные занятия по категориям, как предметы в школе. Например, в графе "Английский язык" записала задание посмотреть серию "Друзей" в оригинале, а на физкультуру запланировала 20-минутную тренировку по пилатесу. За каждое выполненное задание Ana Kara ставит себе оценку.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
icon 1,9 т.
Найдите два письма на рисунке: головоломка на скорость
icon 1,9 т.
Найдите два письма на рисунке: головоломка на скорость
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 981
Мужчина-няня, молитвы и закрытые отношения: как работает первый в Украине ромский детский сад. Видео
icon 981
Мужчина-няня, молитвы и закрытые отношения: как работает первый в Украине ромский детский сад. Видео
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 471
Новый антирекорд в вузах Украины: сколько иностранцев поступили в 2026 году
icon 471
Новый антирекорд в вузах Украины: сколько иностранцев поступили в 2026 году
''Люди, это реально работает!'' Школьному дневнику нашли неожиданное применение

Пользовательница Threads показала, как превратила школьный дневник в вполне взрослый планер. Источник: Скриншот

Комментаторы были в восторге от такого подхода. Многие из них признавались, что до сих пор представляют себе неделю как разворот в дневнике, разбитый на отдельные уроки с графами для заданий и оценок. И именно поэтому формат планера не воспринимается на подсознательном уровне.

''Люди, это реально работает!'' Школьному дневнику нашли неожиданное применение

Комментаторы признались, что тоже оценили удобство школьного дневника и назвали его эффективным инструментом для мотивации. Источник: Скриншот

Некоторые признавались, что такой вариант планера не только помогает навести порядок в делах. Он еще и служит дополнительным источником мотивации.

''Люди, это реально работает!'' Школьному дневнику нашли неожиданное применение

Оказалось, что некоторые даже ставят себе оценку 12 вместо галочки "выполнено". Источник: Скриншот

В частности, комментаторы поделились, что с удовольствием ставят себе за выполненное задание не банальную галочку, а настоящую высокую оценку. Кто-то просто вписывал 12 баллов там, где задача была закрыта, а сама автор поста оценивала, насколько хорошо она поработала, разными баллами.

''Люди, это реально работает!'' Школьному дневнику нашли неожиданное применение

Одним из преимуществ школьного дневника по сравнению с планировщиком назвали его цену. Источник: Скриншот

Абсолютным преимуществом школьного дневника перед деловыми планерами в комментариях назвали его цену. "Просто супер! Вы видели, сколько стоят планинги? А здесь и трекеры, и разные зоны для разных задач — дешево и удобно", — написала одна из комментаторов. И показала свой.

''Люди, это реально работает!'' Школьному дневнику нашли неожиданное применение

Автор поста также посоветовала украшать свой дневник тщательно подобранной обложкой. Источник: Скриншот

А еще автор поста посоветовала украшать свой дневник разными обложками. "Вспомнились школьные времена и как это было важно", – призналась она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как учитель географии "порадовал" своих учеников ребусом в начале урока — разгадка оказалась подставой.

Похожие темы
соцсетишкола
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться