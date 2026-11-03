''Мама, можно я не буду это читать?'' Строка о русской березе в учебнике для 2 класса разделила сеть

Текст из учебника для 2 класса по программе Новой украинской школы авторства Василия Скуратовского "Калина" разделил сеть. Так, мама школьника Ольга Волотовская рассказала, что ее сын отказался читать рассказ, поскольку в первом предложении говорилось о растениях-символах разных стран, в том числе и о русской березе.

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Женщина в посте в Threads поделилась, что у детей возникает отвращение ко всему русскому и они не хотят произносить вслух что-либо связанное с врагом. Однако подобный комментарий разделил украинцев во мнениях.

"Текст в книге "Чтение" для 2 класса. Сын, выполняя домашнее задание, читает текст и говорит: "Мама, можно я это (подчеркнула) не буду читать, потому что не могу?" У детей просто возникает отвращение даже произносить вслух что-либо связанное с врагом", – написала Волотовская.

Некоторые пользователи сети отмечали, что мальчик все же прочитал это слово, пусть и не вслух. Кроме того, впереди еще будет много знаний, в том числе и по истории, о России, поэтому украинцы предположили, что у школьника будут проблемы с учебой. А некоторые указывали, что ребенок находится не в здоровом информационном пространстве.

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"Так он уже это прочитал. Как-то лицемерно получается. Он прочитал перед тем, как сказать, вслух или нет, он прочитал".

"Мне очень жаль вашего ребенка. Вы уже так ее затравили, что она уже и читать не может. Сколько же этот ребенок потом, когда вырастет, будет тратить денег на психотерапевтов после таких родителей".

В то же время другие делились, что все русское в учебниках закрашивают или зачеркивают.

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