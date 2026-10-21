Матрешки, кокошники и рубли: в мультфильме ''Три богатыря'' о древнем Киеве обнаружили откровенную российскую пропаганду. Видео

В мультфильме "Три богатыря" обнаружили российскую пропаганду. Так, например, действие происходит в Киеве, но там обращаются к россиянам. "Ну, что делать будем, россияне", – цитата из мультфильма.

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На это обратил внимание писатель Андрей Мероник. Он подчеркивает, что в то время, когда разворачиваются события в мультфильме, России не существовало, а Киев был крещен более полутора веков назад. В то же время в декорациях фильма изображены матрешки, самовары и кокошники, а детям внушают, что Русь и Россия – это одно и то же.

"Давайте посмотрим на декорации: матрешки, самовары, кокошники – и все это в "исконно русских березах". И даже рубли. Так ребенку тихо объясняют: Русь и Россия – одно и то же", – говорит Мероник.

Он добавляет, что в мультфильме украинцев как будто не существует, как и украинских символов идентичности. Так, например, "князь-батюшка" обменивает свою племянницу на сорок тысяч, а богатыри спасают так, что после них остаются руины.

"Знакомый почерк, правда?" – комментирует писатель.

Он также объясняет, что "демократ" в фильме звучит как ругательство, враги живут на Западе, а Баба Яга мечтает о европейской жизни.

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"И все это в мультфильме для детей, которые еще не могут критически оценивать ситуацию. За то, как губка впитывают дешевую пропаганду", – добавляет Мероник.

Напомним, герои картины Виктора Васнецова "Три богатыря" – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович – стали едва ли не иконой российской пропаганды, хотя на самом деле имеют украинские корни.

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Для создания мифа об "исконно русских молодцах" страна-агрессор присвоила себе этих персонажей. Но правда заключается в том, что у них были вполне реальные исторические прототипы среди украинцев. Российская империя веками присваивала себе все сферы жизни украинцев, чтобы доказать, что и их история имеет отношение к русской эпохе.

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Именно по этим соображениям россияне "заимствовали" украинское устное народное творчество. Напомним, что героический эпос и былины появились именно в эпоху Киевской Руси. Например, былины Владимирского цикла (ведь центральной фигурой там является князь Владимир) формировались в IX – XIII веках. Даже россияне признают, что они все-таки киевские и все события происходят в Киеве и окрестностях во времена Владимира Великого.

В сказаниях, кроме Киева, упоминаются и Чернигов, а также названия рек. Добрыня, например, сражается со змеем над рекой Пучай. Историки и филологи предполагают, что речь идет о Почайне в Киеве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Алексей Гнатковский обратился к родителям, которые разговаривают с детьми на русском языке.