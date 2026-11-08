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Будущее украинской науки: львовские школьники завоевали серебро на Международной олимпиаде по астрофизике

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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Будущее украинской науки: львовские школьники завоевали серебро на Международной олимпиаде по астрофизике
Двое школьников из львовского лицея стали серебряными призерами олимпиады по астрофизике. Источник: Facebook / Олег Паска

Двое учеников 9 класса Львовского физико-математического лицея Святослав Андрейко и Владислав Литинский завоевали серебряные медали на Международной молодежной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAAjr) 2026, которая прошла в Таиланде. Интеллектуальные соревнования продолжались с 1 по 8 ноября. За награды соревновались 104 школьника из 25 стран мира.

Об этом сообщает Львовский областной совет на официальном сайте. Ранее Святослав Андрейко и Владислав Литинский завоевали дипломы I степени на Всеукраинской олимпиаде по физике.

Будущее украинской науки: львовские школьники завоевали серебро на Международной олимпиаде по астрофизике

Владислав Литинский завоевал серебро на международной олимпиаде по астрофизике. Источник: Facebook / Олег Паска

Будущее украинской науки: львовские школьники завоевали серебро на Международной олимпиаде по астрофизике

Святослав Андрейко завоевал серебро на международной олимпиаде по астрофизике. Источник: Facebook / Олег Паска

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IOAA-jr – Международная молодежная олимпиада по астрономии и астрофизике для юниоров. Соревнования проводятся ежегодно для школьников в возрасте до 16 лет. Они призваны познакомить участников с космосом, расширить их знания по астрономии и астрофизике.

Победители из Украины прошлых лет

2025 год (Пятра-Нямц, Румыния) – 2 золотые, 4 серебряные, 1 бронзовая медаль

  • Золото: Владислав Мусиенко (Украинский физико-математический лицей КНУ), Владислав Андрухив (Ришельевский научный лицей).
  • Серебро: Ростислав Соломка, Иван Попович, Полина Урсул, Кирилл Хасанов.
  • Бронза: Дарья Куницкая.

2024 год (Катманду, Непал) – 1 серебряная, 3 бронзовые медали

  • Серебро: Юстина Дугина (Львовский физико-математический лицей).
  • Бронза: Лукьян Хрущ, Владислав Андрухив, Уляна Гербут.
  • Благодаря успешным общим результатам украинская команда также завоевала командное "золото"

2022 год (Сучава, Румыния) – 1 серебряная, 5 бронзовых медалей

  • Серебро: Дмитрий Гилей.
  • Бронза: Юрий Зализный, Павел Кондратенко, Андрей Коросько, Богдан Огородник, Владислав Андрухив.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьник из села в Закарпатье стал одним из лучших химиков мира.

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