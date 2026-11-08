Будущее украинской науки: львовские школьники завоевали серебро на Международной олимпиаде по астрофизике
Двое учеников 9 класса Львовского физико-математического лицея Святослав Андрейко и Владислав Литинский завоевали серебряные медали на Международной молодежной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAAjr) 2026, которая прошла в Таиланде. Интеллектуальные соревнования продолжались с 1 по 8 ноября. За награды соревновались 104 школьника из 25 стран мира.
Об этом сообщает Львовский областной совет на официальном сайте. Ранее Святослав Андрейко и Владислав Литинский завоевали дипломы I степени на Всеукраинской олимпиаде по физике.
IOAA-jr – Международная молодежная олимпиада по астрономии и астрофизике для юниоров. Соревнования проводятся ежегодно для школьников в возрасте до 16 лет. Они призваны познакомить участников с космосом, расширить их знания по астрономии и астрофизике.
Победители из Украины прошлых лет
2025 год (Пятра-Нямц, Румыния) – 2 золотые, 4 серебряные, 1 бронзовая медаль
2024 год (Катманду, Непал) – 1 серебряная, 3 бронзовые медали
2022 год (Сучава, Румыния) – 1 серебряная, 5 бронзовых медалей
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьник из села в Закарпатье стал одним из лучших химиков мира.