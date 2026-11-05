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"Мне почти 33. Когда мне уже понадобится разобрать слово по составу?" Простой вопрос вызвал бурную реакцию в сети

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
483
"Мне почти 33. Когда мне уже понадобится разобрать слово по составу?" Простой вопрос вызвал бурную реакцию в сети
Иллюстративное изображение. В сети разгорелась дискуссия из-за обучения в школе. Источник: Freepik

Украинка Юлия Солнцева вызвала дискуссию в сети из-за простого вопроса из школьной программы. Женщина указала, что ей почти 33 года и она ждет, когда настанет время разбора слова по составу. Согласно программе Новой украинской школы эту тему начинают изучать в третьем классе.

Пост Сонцевой в Threads вызвал дискуссию среди украинцев. Некоторые отмечали, что к подобному набору знаний стоит добавить подчеркивание слов черточками или волнистой линией. Другие педагоги говорили, что не имеют представления, что отвечать школьникам, если у них возникнут подобные вопросы.

''Мне почти 33. Когда мне уже понадобится разобрать слово по составу?'' Простой вопрос вызвал бурную реакцию в сети

Для чего нужно учить состав слова в школе. Источник: Скриншот

"А еще где нужно подчеркивать слова 1 чертой, 2 чертами, пунктиром и волнистой линией", – писали пользователи сети.

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''Мне почти 33. Когда мне уже понадобится разобрать слово по составу?'' Простой вопрос вызвал бурную реакцию в сети

Для чего учить строение слова в школе. Источник: Скриншот

"Я работаю учителем в школе и не имею представления, что отвечать на такие вопросы, а еще вы вот это. Вам бы, как взрослой, подыграть, что это очень важные языковые азы, без которых нельзя понять этот бурный мир".

В то же время многие отмечали, что подобные знания пригодились, когда дети пошли в школу и начали изучать соответствующую тему.

''Мне почти 33. Когда мне уже понадобится разобрать слово по составу?'' Простой вопрос вызвал бурную реакцию в сети

В сети дискуссия из-за школьной программы по украинскому языку. Источник: Скриншот

"Мне ближе к 40 пригодилось. Старшая сейчас в 4 классе".

''Мне почти 33. Когда мне уже понадобится разобрать слово по составу?'' Простой вопрос вызвал бурную реакцию в сети

Родители рассказали, пригодились ли им школьные знания. Источник: Скриншот

''Мне почти 33. Когда мне уже понадобится разобрать слово по составу?'' Простой вопрос вызвал бурную реакцию в сети

Для чего учить строение слова. Источник: Скриншот

"Вот прямо сейчас ребенок в 3 классе. Так что еще придет то время".

''Мне почти 33. Когда мне уже понадобится разобрать слово по составу?'' Простой вопрос вызвал бурную реакцию в сети

В сети дискуссия из-за школьной программы. Источник: Скриншот

В комментариях некоторые педагоги отмечали, что такие темы стоит изучать, ведь они пригодятся для понимания иностранного языка. Кроме того, это помогает правильно писать слова с приставками и грамотно составлять тексты.

"Чтобы понимать язык, правильно произносить и писать слова, нужно понимать строение этого слова и уметь произносить все звуки. Именно поэтому нам трудно выучить иностранный язык, да и иностранцы говорят с акцентом, потому что мы и они учат именно значение слова, а не его строение".

''Мне почти 33. Когда мне уже понадобится разобрать слово по составу?'' Простой вопрос вызвал бурную реакцию в сети

Украинцы поспорили из-за программы по украинскому языку. Источник: Скриншот

"А не нужно разбирать слово по составу. Это нужно для того, чтобы правильно написать "е" или "и" в приставках пре-, при-, приставки з- и с-, знать, почему в слове "відвʼязати" ставим апостроф, а в слове "медвяний" не ставим, почему в слове "настінний" две "нн", а в слове "зміїний" – одна; почему в слове "дерти" пишем "е", а "здирати" "-и" и т. д. А если коротко, то умение разобрать слово по составу, в 70% случаев помогает грамотно написать текст, что сейчас очень редко встречается".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учебник по зарубежной литературе для 5 класса смутил украинцев.

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