Меньше половины школьников общаются на украинском языке на переменах: результаты исследования

48% школьников общаются исключительно на украинском языке на переменах, в то же время только 60% говорят на государственном языке во время уроков. 86% учителей обращались к ученикам исключительно на украинском во время уроков, а 79% – во время перемен.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования Государственной службы качества образования. Согласно ему, среди родителей зафиксирована наибольшая доля респондентов, изменивших языковое поведение в пользу украинского языка.

В учреждениях профессионального образования исключительно на украинском во время учебных занятий общаются 94% педагогов, тогда как среди студентов этот показатель составляет 60%. В общении с педагогами исключительно украинский используют 53,8% студентов.

Во всех трех категориях респондентов преобладает украиноязычная самоидентификация:

92% среди педагогических работников;

86% – среди родителей;

82% – среди студентов.

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В то же время именно среди студенческой молодежи самая большая доля тех, кто в равной степени идентифицирует себя с украинским и русским языками, – 16%. Среди педагогов этот показатель составляет 7%, а среди родителей – 12%.

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После полномасштабного вторжения российской федерации в Украину часть участников образовательного процесса стала чаще использовать украинский язык: учителя – 39%, родители – 47%, студенты – 42%.

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