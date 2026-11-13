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Меньше половины школьников общаются на украинском языке на переменах: результаты исследования

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
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Меньше половины школьников общаются на украинском языке на переменах: результаты исследования
Иллюстративное изображение. Сколько школьников общается на украинском языке

48% школьников общаются исключительно на украинском языке на переменах, в то же время только 60% говорят на государственном языке во время уроков. 86% учителей обращались к ученикам исключительно на украинском во время уроков, а 79% – во время перемен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Государственной службы качества образования. Согласно ему, среди родителей зафиксирована наибольшая доля респондентов, изменивших языковое поведение в пользу украинского языка.

Меньше половины школьников общаются на украинском языке на переменах: результаты исследования

Менее половины школьников общаются на украинском языке на переменах. Источник: Скриншот

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В учреждениях профессионального образования исключительно на украинском во время учебных занятий общаются 94% педагогов, тогда как среди студентов этот показатель составляет 60%. В общении с педагогами исключительно украинский используют 53,8% студентов.

Во всех трех категориях респондентов преобладает украиноязычная самоидентификация:

  • 92% среди педагогических работников;
  • 86% – среди родителей;
  • 82% – среди студентов.
Меньше половины школьников общаются на украинском языке на переменах: результаты исследования

Почему школьники не общаются на украинском языке на переменах. Источник: Скриншот

В то же время именно среди студенческой молодежи самая большая доля тех, кто в равной степени идентифицирует себя с украинским и русским языками, – 16%. Среди педагогов этот показатель составляет 7%, а среди родителей – 12%.

После полномасштабного вторжения российской федерации в Украину часть участников образовательного процесса стала чаще использовать украинский язык: учителя – 39%, родители – 47%, студенты – 42%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого и на сколько будут штрафовать за русский язык.

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