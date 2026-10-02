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Сеть взбудоражило избиение 2-летней девочки, которая не попросилась в туалет: как наказали помощницу воспитательницы. Фото

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read2 мин
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Сеть взбудоражило избиение 2-летней девочки, которая не попросилась в туалет: как наказали помощницу воспитательницы. Фото
Во Львовской области наказали воспитательницу, избившую двухлетнего ребенка
Источник: Национальная полиция Украины

В Стрые Львовской области, правоохранители предъявили подозрение помощнице воспитательницы в умышленном избиении 2-летней девочки в детском саду. Женщина била ребенка по голове, рукам и ногам, а также начала кричать и стыдить за то, что он не попросился в туалет и испачкал одежду.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Львовской области. Девочка временно проживает в детском саду.

Работница учреждения схватила ребенка за руку и ее же рукой несколько раз ударила ее по голове. Продолжая кричать, она еще трижды ударила девочку своей рукой по ноге. Инцидент произошел в специальном детском саду №15.

Сеть взбудоражило избиение 2-летней девочки, которая не попросилась в туалет: как наказали помощницу воспитательницы. Фото

В украинских детских садах нет очередей

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Женщине было предъявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 126 (Побои и издевательства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественных работ на срок до двухсот часов или исправительных работ на срок до одного года. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, воспитатели детского сада в Крыжопольской общине Винницкой области в присутствии детей выясняли личные отношения и наказывали детей, выгоняя их из группы во время занятий. В связи с этим начато служебное расследование и создана рабочая группа, которая проводит проверку обстоятельств происшествия.

В учреждении был выявлен ряд недопустимых нарушений со стороны отдельных воспитателей. Он подчеркнул, что дал поручение установить камеры в коридорах учреждений, чтобы подобные ситуации не оставались без контроля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кропивницком дети в убежище лицея ходят в туалет в ведро.

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