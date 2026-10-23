"Мешканці" или "жителі"? Языковой спор разделил филологов на два лагеря

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Российские оккупанты убили кандидата в мастера спорта и призера чемпионатов Украины по самбоРоссийские оккупанты убили кандидата в мастера спорта и призера чемпионатов Украины по самбоУмер звездный актер "Топ Ган", получивший премию "Эмми": чем он еще был известен. ФотоУмер звездный актер "Топ Ган", получивший премию "Эмми": чем он еще был известен. ФотоРуслан КравченкоКравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ КропивуОперация "Импасибл": в полку "Скеля" показали, как зачистили подземный газопровод в районе Купянска. Фото и видеоОперация "Импасибл": в полку "Скеля" показали, как зачистили подземный газопровод в районе Купянска. Фото и видео"Иногда это срабатывает": Вэнс объяснил, как США собираются мирить Украину и Россию"Иногда это срабатывает": Вэнс объяснил, как США собираются мирить Украину и РоссиюВо Франции зафиксировали первое в мире заражение человека вирусом Шамонда: чем он опасен и как передаетсяВо Франции зафиксировали первое в мире заражение человека вирусом Шамонда: чем он опасен и как передаетсяПока продолжается война, с Россией нельзя заключать никаких соглашений, – премьер ФинляндииПока продолжается война, с Россией нельзя заключать никаких соглашений, – премьер ФинляндииОфициально. "Динамо" будут тренировать два иностранных тренераОфициально. "Динамо" будут тренировать два иностранных тренера"Ничего личного": Зеленский объяснил напряженность в отношениях с Трампом"Ничего личного": Зеленский объяснил напряженность в отношениях с ТрампомКак звездная пара из США "переплюнула" любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, "обмен" партнерами и две свадьбыКак звездная пара из США "переплюнула" любовную драму Дорофеевой, Дантеса и Кацуриных: измены, "обмен" партнерами и две свадьбы

"Мешканці" или "жителі"? Языковой спор разделил филологов на два лагеря

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
36
"Мешканці" или "жителі"? Языковой спор разделил филологов на два лагеря
Действительно ли есть разница между словами "житель" и "мешканець"? Источник: Jordan Siemens

В украинском языке существуют споры, которые даже специалистов делят на два лагеря. Так, на днях в соцсетях с новой силой разгорелось обсуждение того, есть ли разница между значением слов "мешканець" и "житель".

Его запустил видеоролик в Instagram-аккаунте @urkmova.online. В нем филолог Виктор Дяченко объясняет, что слово "жители" якобы относится к географии, территории или населенным пунктам, а слово "мешканці" соотносится с локальным пространством, таким как дом, квартира или ареал обитания животных. То есть, согласно этой логике, нужно говорить "жителі Києва", но "мешканці багатоповерхівки"; "жителі України", но "мешканці підводного світу".

Читайте также
Ирена Ремик КалдашИрена Ремик Калдаш
126
"Думала, что отправляюсь в сказку "Тысяча и одна ночь". Украинка – об образовании в Саудовской Аравии, молитвах в школе и проблемах ромских детей в Германии
126
"Думала, что отправляюсь в сказку "Тысяча и одна ночь". Украинка – об образовании в Саудовской Аравии, молитвах в школе и проблемах ромских детей в Германии
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
36
Что происходит в мозге ребенка, когда ему читают книгу вместо видео: ученые обнаружили поразительную разницу
36
Что происходит в мозге ребенка, когда ему читают книгу вместо видео: ученые обнаружили поразительную разницу
Елена БылимЕлена Былим
0
Выберите домашнее животное: психологический тест
0
Выберите домашнее животное: психологический тест

В дискуссию с Дяченко вступила блогер, популяризатор украинского языка Ольга Васильева. Она сослалась на мнение профессора языкознания Александра Пономарива, который считал эти существительные абсолютными синонимами. И добавила аргумент в пользу этой мысли. "И еще: если "мешканець" нуждается в "помешканні", то "житель" нуждается… в "житлі"?", – написала Васильева.

На ее пост ответил переводчик и редактор Олекса Негребецкий. В пользу своей точки зрения он привел позицию языковеда Александра Авраменко, который различает слова "житель" и "мешканець" по принципу, приведенному Дяченко.

Чтобы разобраться, что к чему в этой дискуссии, OBOZ.UA обратился к кандидату филологических наук, автору популярных книг об украинском языке Ольге Дубчак. И вот какое объяснение она дала: ""Житель" и "мешканець" – слова-синонимы в украинском языке. Однако по традиции "житель" чаще употребляют применительно к населенным пунктам, а мешканець – применительно к жилью. Слово "житель" является исконно украинским, тогда как "мешканець" – заимствование из польского, поэтому если для вас принципиально важно избегать заимствований, говорите только "житель". Но в целом они взаимозаменяемы".

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно ставить ударение в слове "йогурт" по мнению разных лингвистов.

Похожие темы
толкование словукраинский языксоцсетиОльга ДубчакОльга ДубчакОльга ВасильеваОльга ВасильеваОлекса НегребецкийОлекса НегребецкийАлександр АвраменкоАлександр АвраменкоАлександр ПономаривАлександр Пономарив
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники