"Мешканці" или "жителі"? Языковой спор разделил филологов на два лагеря

В украинском языке существуют споры, которые даже специалистов делят на два лагеря. Так, на днях в соцсетях с новой силой разгорелось обсуждение того, есть ли разница между значением слов "мешканець" и "житель".

Видео дня

Его запустил видеоролик в Instagram-аккаунте @urkmova.online. В нем филолог Виктор Дяченко объясняет, что слово "жители" якобы относится к географии, территории или населенным пунктам, а слово "мешканці" соотносится с локальным пространством, таким как дом, квартира или ареал обитания животных. То есть, согласно этой логике, нужно говорить "жителі Києва", но "мешканці багатоповерхівки"; "жителі України", но "мешканці підводного світу".

В дискуссию с Дяченко вступила блогер, популяризатор украинского языка Ольга Васильева. Она сослалась на мнение профессора языкознания Александра Пономарива, который считал эти существительные абсолютными синонимами. И добавила аргумент в пользу этой мысли. "И еще: если "мешканець" нуждается в "помешканні", то "житель" нуждается… в "житлі"?", – написала Васильева.

На ее пост ответил переводчик и редактор Олекса Негребецкий. В пользу своей точки зрения он привел позицию языковеда Александра Авраменко, который различает слова "житель" и "мешканець" по принципу, приведенному Дяченко.

РЕКЛАМА

Чтобы разобраться, что к чему в этой дискуссии, OBOZ.UA обратился к кандидату филологических наук, автору популярных книг об украинском языке Ольге Дубчак. И вот какое объяснение она дала: ""Житель" и "мешканець" – слова-синонимы в украинском языке. Однако по традиции "житель" чаще употребляют применительно к населенным пунктам, а мешканець – применительно к жилью. Слово "житель" является исконно украинским, тогда как "мешканець" – заимствование из польского, поэтому если для вас принципиально важно избегать заимствований, говорите только "житель". Но в целом они взаимозаменяемы".

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно ставить ударение в слове "йогурт" по мнению разных лингвистов.