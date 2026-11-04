Министр образования Британии извинилась перед украинскими детьми, которых заставляли изучать русский язык: что теперь изменится в школах

Министр образования Великобритании Джорджия Гулд извинилась перед украинскими детьми, которых заставляли изучать русский язык в английских школах. С 2028 года на GCSE (General Certificate of Secondary Education, официальный аттестат о базовом среднем образовании) школьники смогут сдавать украинский язык.

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Чиновница сообщила об этом во время визита в школу Святой Марии на западе Лондона, которая является центром сети из 13 украиноязычных школ в Великобритании. По ее словам, экзаменационная комиссия нервничала из-за разработки новой квалификации для относительно небольшой группы студентов, сообщает Тhe Guardian.

"Так много учеников были вынуждены изучать русский язык. Мне очень жаль, что они оказались в таком положении. Очень важно, чтобы у них был доступ к украинскому GCSE. Будь то военная или культурная поддержка, наше послание как британского правительства заключается в том, что мы абсолютно непоколебимы в поддержке украинского народа. Я хочу, чтобы это произошло как можно скорее", – сказала Гулд.

Она призвала британских детей учиться, чтобы получить новую квалификацию, и пошутила, что украинские школьники могли бы обучать своих друзей дополнительному языку. Тем временем министр образования Украины Андрей Бутенко выразил благодарность правительству Великобритании.

"Это предоставит украинским детям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны России против Украины, равные возможности выбрать родной язык в качестве предмета для GCSE. Мы продолжим сотрудничать с AQA и DfE, чтобы разработать высококачественную и доступную квалификацию", – сказал Бутенко.

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Как известно, в 2024 году правительство Украины призвало Великобританию ввести изучение украинского языка в школьную программу GCSE для детей-беженцев из Украины, которых на тот момент в стране было около 34 тысяч.

Среди предметов, которые могли выбрать школьники, нет украинского языка, зато есть русский. GCSE по украинскому языку отменили в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии в 1995 году из-за отсутствия спроса. Однако сейчас ситуация изменилась из-за приезда в страну тысяч беженцев из Украины.

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Многие украинские подростки в Великобритании расстроены тем, что местные школы вместо этого побуждают их изучать русский язык на GCSE, и разочарованы тем, что не могут изучать родной язык.

Тестирование GCSE состоит из обязательных математики, английского языка и литературы. Еще четыре предмета школьники должны выбрать сами, среди которых сдавать русский предлагают именно украинским выпускникам. Об этом рассказала одна из выпускниц британской средней школы Любовь. По ее словам, из-за того, что она пропустила десятый класс, школа предложила сдавать тесты по русскому. Несмотря на то, что девушка учила немецкий в Украине, она не была записана на курс немецкого в школе, поэтому ее не могли записать и на тестирование по этому предмету.

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Экзамен по русскому языку состоял из аудирования, письма, говорения и чтения, к самому тестированию Любови пришлось готовиться с учительницей. Ведь она не умела писать по-русски и разговаривала только на украинском или суржике, никогда не пользуясь русским. Девушка получила высокую оценку за экзамен, однако никому не рассказывает об этом опыте из-за стыда.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Елена Ивановская обратилась к директорам школ из-за засилья русского языка в Украине.