Министр образования Южной Кореи Чхве Ке Джин подал в отставку после скандала со списыванием на одном из самых сложных экзаменов в мире – Сунин с помощью искусственного интеллекта. Также пришлось ввести экстренные меры безопасности во время вступительного тестирования.

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Президент страны Ли Чжэ Мен призывает реформировать действующую систему экзаменов, сообщает ВВС. Скандал разгорелся после того, как абитуриент, набравший весной этого года высший балл на экзамене, признался в мошенничестве.

Подозрения вызвал его чрезвычайно высокий результат: он допустил всего одну ошибку в 160 ответах на вопросы. Студент записал видеообращение, в котором рассказал, что фотографировал задания микрокамерой, отправлял их искусственному интеллекту и сверял ответы на смартфоне.

Из-за этого за несколько дней до ежегодного вступительного экзамена, который длится до девяти часов и имеет решающее значение для будущей карьеры миллионов корейцев, власти ввели срочные проверки. В день самого тестирования по всей стране впервые использовали национальную систему оповещения о чрезвычайных ситуациях, чтобы обнаружить смартфоны.

Кроме того, абитуриентов заставили заклеить пуговицы на рубашках и куртках наклейками, чтобы они не смогли воспользоваться скрытыми камерами, если те у них были. В то же время инспекторы проверяли очки абитуриентов.

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По данным Министерства образования, в этом году экзамен сдавали около 500 тысяч учеников, и у 111 из них обнаружили запрещенные устройства. Чхве Ке Джин заявил, что как ответственный министр не может избежать критики за то, что ведомство не подготовилось заранее, поэтому после завершения экзаменов решил уйти с должности.

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