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"Между ними пролетела искра": физик объяснил, почему нас иногда бьет током, когда мы касаемся других

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
339
"Между ними пролетела искра": физик объяснил, почему нас иногда бьет током, когда мы касаемся других
Руслан Цыганков объяснил, почему между людьми порой в буквальном смысле летают искры. Источник: perets

Существует образное выражение "между ними пролетела искра", которым описывают мгновенную симпатию между людьми. Но искры могут проскакивать и в буквальном смысле, когда двоих людей, касающихся друг друга, бьет током. Почему так происходит, решил объяснить учитель информатики и физики из Киева Руслан Цыганков.

Видео с объяснением он опубликовал в TikTok. По его словам, это происходит, когда один человек накапливает отрицательный заряд, например, ходя по ковру, а другой приобретает положительный заряд, сидя в это время на стуле.

Дело в том, что при трении разных материалов электроны могут переходить с одного предмета на другой. Так, когда человек ходит по ковру, особенно в тапочках, часть электронов попадает на его тело, из-за чего оно приобретает отрицательный заряд. Другой человек в это же время может так же терять электроны из-за контакта с материалами одежды или стула, поэтому его тело приобретет небольшой положительный заряд. Кому что достанется, зависит от того, из каких материалов сделаны предметы и как они контактируют между собой.

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"При встрече между вашими пальцами проскакивает настоящая микромолния. Поэтому мы делаем вывод, что физика – это любовь, а любовь – это физика", – пошутил Цыганков.

В то же время учитель предупредил, что статическое электричество не стоит путать с током утечки. Если стиральная машина или системный блок компьютера постоянно слегка бьют током или вызывают ощущение вибрации, когда человек касается корпуса, это может свидетельствовать о неисправности электроприбора или проблемах с заземлением.

"Статика бьет один раз, а не постоянно", – подчеркнул физик. Если электроприбор регулярно "искрит" при контакте с вами, стоит обратиться к специалисту. А до его прихода не пользоваться устройством. Также не следует касаться его корпуса, пытаясь самостоятельно выяснить причину проблемы.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение Цыганкова, как уцелеть, если рядом с вами оборвался высоковольтный провод.

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