''Морпіхиня'' или ''морпішка''? Как назвать женщину, которая служит в морской пехоте: феминитив рассорил соцсети

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
В Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоЧто известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоВ Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшая. Подробности и фотоВ Киеве произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавшая. Подробности и фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Морпіхиня" или "морпішка"? Как назвать женщину, которая служит в морской пехоте: феминитив рассорил соцсети

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
297
"Морпіхиня" или "морпішка"? Как назвать женщину, которая служит в морской пехоте: феминитив рассорил соцсети
Женщину, которая служит в морской пехоте, по-украински правильно называть "морпішка". Источник: Facebook/Зоя Захарова

Украинские соцсети снова всколыхнула бурная дискуссия на тему украинского языка. На этот раз жаркие споры вызвал вопрос о том, как правильно образовывать феминитив от сокращения "морпіх".

Поводом для дискуссии стала публикация в одном из украинских медиа, посвященная Зое Захаровой – украинской военной, которая служит в одном из подразделений морской пехоты ВСУ. Описывая героиню своего материала, авторы охарактеризовали ее словом "морпіхиня". Этот феминитив вызвал возмущение самой Захаровой и вновь побудил комментаторов в соцсетях поспорить о феминитивах как таковых. OBOZ.UA решил разобраться, что не так со словом "морпіхиня" и как лучше говорить вместо него.

''Морпіхиня'' или ''морпішка''? Как назвать женщину, которая служит в морской пехоте: феминитив рассорил соцсети

Зое Захаровой, которая служит в морской пехоте, не понравился феминитив "морпіхиня". Источник: Скриншот

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
3,0 т.
"Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?" Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть
3,0 т.
"Неужели, чтобы ребенка нормально кормили, нужно родиться в другой стране?" Школьные обеды в Украине и Испании поссорили сеть
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
2,1 т.
"С каких пор это превратилось в "Оскар" за операторскую работу?" Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад
2,1 т.
"С каких пор это превратилось в "Оскар" за операторскую работу?" Украинцы упрекнули Минобразования из-за дисквалификации детей со школьных олимпиад
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,0 т.
Почему по-украински неправильно говорить "випічка"? Известный писатель дал объяснение
2,0 т.
Почему по-украински неправильно говорить "випічка"? Известный писатель дал объяснение

Во-первых, еще раз обратим внимание на то, что действующее украинское правописание предусматривает широкое употребление феминитивов, а значит, признает их неотъемлемой частью современной речи. То есть образовывать женский род от слова "морпіх" целесообразно и закономерно.

Но как сделать это правильно? То же правописание 2019 года рекомендует в подавляющем большинстве случаев использовать суффикс -к-. Он хорошо сочетается с разными типами основ и чрезвычайно продуктивен. Мы можем сказать "школярка", "студентка", "лікарка", "директорка", "редакторка", "міністерка", "спортсменка", "юнка", "підлітка", "офіціантка", "артилеристка", "диригентка". И даже само слово "жінка" образовано с помощью суффикса -к-.

Что касается суффикса -ин-, который использовали для образования слова "морпіхиня", то он в основном употребляется для феминитивов, образованных от существительных, основа которых оканчивается на -ець:

  • продавець – продавчиня;
  • кравець – кравчиня;
  • борець – борчиня;
  • митець – мисткиня.

Также этот суффикс уместен для некоторых существительных, основа которых заканчивается на согласный, – "майстриня", "лемкиня", "бойкиня", "філологиня". Суффикс -к- в таком случае образовал бы неблагозвучное, сложное для произношения слово или слово, которое уже имеет другое значение, как "майстерка".

Итак, получается, что от существительного "морпіх" феминитив должен звучать как "морпішка". Или "морська піхотинка", если не сокращать, а употреблять полное название рода войск.

Если у вас при этом возникла ассоциация с шахматами, то она является следствием влияния русского языка. Именно в нем младшую шахматную фигуру называют словом "пешка". По-украински она называется "пішак" – в мужском роде. Кстати, оба слова образованы от прилагательного "піший", так же как и существительное "піхота", а значит, созвучие здесь возникло не случайно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно образовать феминитив от слова "гід".

Похожие темы
Правописание Украиныукраинский языксоцсети
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!