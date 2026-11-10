''Морпіхиня'' или ''морпішка''? Как назвать женщину, которая служит в морской пехоте: феминитив рассорил соцсети

Украинские соцсети снова всколыхнула бурная дискуссия на тему украинского языка. На этот раз жаркие споры вызвал вопрос о том, как правильно образовывать феминитив от сокращения "морпіх".

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Поводом для дискуссии стала публикация в одном из украинских медиа, посвященная Зое Захаровой – украинской военной, которая служит в одном из подразделений морской пехоты ВСУ. Описывая героиню своего материала, авторы охарактеризовали ее словом "морпіхиня". Этот феминитив вызвал возмущение самой Захаровой и вновь побудил комментаторов в соцсетях поспорить о феминитивах как таковых. OBOZ.UA решил разобраться, что не так со словом "морпіхиня" и как лучше говорить вместо него.

Во-первых, еще раз обратим внимание на то, что действующее украинское правописание предусматривает широкое употребление феминитивов, а значит, признает их неотъемлемой частью современной речи. То есть образовывать женский род от слова "морпіх" целесообразно и закономерно.

Но как сделать это правильно? То же правописание 2019 года рекомендует в подавляющем большинстве случаев использовать суффикс -к-. Он хорошо сочетается с разными типами основ и чрезвычайно продуктивен. Мы можем сказать "школярка", "студентка", "лікарка", "директорка", "редакторка", "міністерка", "спортсменка", "юнка", "підлітка", "офіціантка", "артилеристка", "диригентка". И даже само слово "жінка" образовано с помощью суффикса -к-.

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Что касается суффикса -ин-, который использовали для образования слова "морпіхиня", то он в основном употребляется для феминитивов, образованных от существительных, основа которых оканчивается на -ець:

продавець – продавчиня;

кравець – кравчиня;

борець – борчиня;

митець – мисткиня.

Также этот суффикс уместен для некоторых существительных, основа которых заканчивается на согласный, – "майстриня", "лемкиня", "бойкиня", "філологиня". Суффикс -к- в таком случае образовал бы неблагозвучное, сложное для произношения слово или слово, которое уже имеет другое значение, как "майстерка".

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Итак, получается, что от существительного "морпіх" феминитив должен звучать как "морпішка". Или "морська піхотинка", если не сокращать, а употреблять полное название рода войск.

Если у вас при этом возникла ассоциация с шахматами, то она является следствием влияния русского языка. Именно в нем младшую шахматную фигуру называют словом "пешка". По-украински она называется "пішак" – в мужском роде. Кстати, оба слова образованы от прилагательного "піший", так же как и существительное "піхота", а значит, созвучие здесь возникло не случайно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно образовать феминитив от слова "гід".