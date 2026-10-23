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"Язык имеет значение": 10 интересных фактов о Василе Стусе, которого изобразили на банкноте 2000 гривен

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
258
"Язык имеет значение": 10 интересных фактов о Василе Стусе, которого изобразили на банкноте 2000 гривен
10 интересных фактов о Василе Стусе, которого изобразили на банкноте 2000 гривен. Источник: НБУ

В Украине 4 сентября ввели в обращение новую купюру номиналом 2000 гривен. На ней изображен украинский поэт-шестидесятник, один из самых активных представителей украинского диссидентского движения Василия Стуса.

OBOZ.UA предлагает узнать больше о Стусе из видео украинской журналистки Леси Пташки (Подынской), которое она выложила в TikTok. Специалистка рассказала интересные факты, о которых знают не все.

Василий Стус был украинским националистом из Донбасса.

"Такой себе Донецкий Бандера. Безумный бунтарь, который всю жизнь боролся с преступным совком", – делится Пташка.

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На уже русифицированном Донбассе поэт говорил только по-украински. Когда его спрашивали "Почему ты не можешь на нормальном языке?" – он просто бил в морду.

Стус стал участником одного из первых антисоветских протестов. За это его исключили из аспирантуры.

На премьере фильма "Тени забытых предков" Стус публично выступил против арестов украинской интеллигенции. За это его вызвали к директору института, и разговор закончился криками. Выйдя из кабинета, активист сказал "Я ему все высказал".

''Язык имеет значение'': 10 интересных фактов о Василе Стусе, которого изобразили на банкноте 2000 гривен

Стус стал участником одного из первых антисоветских протестов. Источник: Музей Василя Стуса

Стус 13 лет провел в советских тюрьмах, лагерях и ссылках. В заключении он отказался носить тюремную форму и позорный номер 200, который ему присвоили вместо имени. Не выходил на проверки, постоянно писал жалобы, называл надзирателей садистами и не скрывал своей ненависти к ним.

Стихи Стуса вырывались даже из тюрьмы: лагерная администрация постоянно конфисковывала и уничтожала рукописи поэта.

"Только в 1976-м уничтожили около 600 его стихотворений, а последний сборник "Птах душі" так и не нашли. Чтобы сохранить хоть что-то, Стус вписывал свои стихи в письма жене. Чтобы надзиратели не заметили, он писал строки не столбиком, а сплошным текстом", – добавляет Пташка.

По ее словам, некоторые стихи наизусть учили его заключенные товарищи и буквально выносили из тюрьмы в собственных головах. Стус был членом Украинской Хельсинкской группы и защищал политзаключенных. Он открыто подавал заявления и рассказывал о нарушениях прав человека.

Сам защищался на судах."Стус вел себя безумно смело. Он заявлял о своей невиновности. Требовал отвода судей и открытого процесса", – объясняет журналистка.

Поэт требовал расследовать пытки в СИЗО и преступления КГБ против украинцев и украинской культуры, а также требовал переводчика, если свидетели будут говорить по-русски. В то время это означало просто подписать себе приговор.

Дважды отказывался от гражданства СССР. Он прямо писал: "быть советским гражданином – означает быть рабом. Я же для такой роли не гожусь".

Стус прекрасно знал немецкий, владел английским. Самостоятельно выучил латынь и французский, переводил с испанского и на итальянский.

Поэта замучили в лагерях в 47 лет и похоронили в безымянной могиле, при жизни и после смерти "совок" пытался стереть его имя. В 1989-м Стуса привезли домой, в Киев, и перезахоронили с почестями. Очевидцы писали, что на улицы вышли более 30 тысяч человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "кшталтування" и когда его употребляют.

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