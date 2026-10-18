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"Моя формула – молчаливый и болтливый": украинские учителя поделились лайфхаками, как идеально рассадить учеников в классе

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
icon 30
"Моя формула – молчаливый и болтливый": украинские учителя поделились лайфхаками, как идеально рассадить учеников в классе
Иллюстративное изображение. Учителя рассказали, как рассаживают детей

Украинские учителя поделились лайфхаками о том, как рассаживают учеников в классе, чтобы на уроках царила дисциплина. Так, одна из учительниц, Инна, рассказала, что руководствуется правилом "молчаливый и болтливый", или если дети не дружат. Таким образом, школьники не разговаривают на уроках и не списывают друг у друга.

Этим лайфхаком учительница поделилась под постом в Threads. В то же время некоторые отмечали, что подобное правило не работает, ведь дети, которые не дружат, начинают ссориться.

''Моя формула – молчаливый и болтливый'': украинские учителя поделились лайфхаками, как идеально рассадить учеников в классе

Как рассаживать детей в классе. Источник: Скриншот

Другие учителя рассказали, что руководствуются медицинскими показаниями, ростом и тем, какой рукой пишут дети. А кто-то отмечал, что сначала школьники садятся, кто с кем хочет, а в течение года учитель пересаживает их, чтобы все посидели друг с другом.

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''Моя формула – молчаливый и болтливый'': украинские учителя поделились лайфхаками, как идеально рассадить учеников в классе

Учителя рассказали, как рассаживают детей в классе. Источник: Скриншот

"Медицинские показания, а именно проблемы со зрением. Рост, правша, левша. Отношения друг к другу".

''Моя формула – молчаливый и болтливый'': украинские учителя поделились лайфхаками, как идеально рассадить учеников в классе

Учителя поделились лайфхаками, как рассаживать учеников в классе. Источник: Скриншот

"В начале года дети садятся, где хотят. В течение года я пересаживаю их так, чтобы каждый посидел с каждым. Считаю, что таким образом дети учатся общаться и сотрудничать с разными людьми".

''Моя формула – молчаливый и болтливый'': украинские учителя поделились лайфхаками, как идеально рассадить учеников в классе

Как правильно рассаживать школьников в классе. Источник: Скриншот

"У нас учительница пишет номера парт на бумажках, и каждый тянет. Но, наверное, если есть проблемы со здоровьем, то может пересадить. А так — кому что досталось".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каком языке родители на самом деле общаются в школьных чатах.

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