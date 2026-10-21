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"Может, хватит ныть?" Украинская учительница обратилась к коллегам из-за низких зарплат: должен быть дополнительный доход

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
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72
"Может, хватит ныть?" Украинская учительница обратилась к коллегам из-за низких зарплат: должен быть дополнительный доход
Иллюстративное изображение. Учительница обратилась к коллегам из-за зарплаты

Учительница начальных классов Валентина Каминская обратилась к коллегам из-за низких зарплат в школах. Она согласилась с тем, что профессия педагогов недооценена и они должны получать больше денег, однако это не должно быть их единственным источником дохода.

Такое мнение Каминская высказала в посте в Instagram. По ее словам, люди других профессий также ищут возможность зарабатывать больше. Учителя же могут проводить дополнительные занятия в школе, работать репетиторами, вести блоги или продавать собственные материалы.

''Может, хватит ныть?'' Украинская учительница обратилась к коллегам из-за низких зарплат: должен быть дополнительный доход

Иллюстративное изображение. Учительница в классе

"Учительский труд недооценен. И за такую ответственность зарплата могла бы быть совсем другой. Но кто сказал, что ваша зарплата в школе должна быть вашим единственным доходом? Вы можете написать мне: "А я что, зря пять лет училась в университете, чтобы теперь думать, где еще дополнительно заработать?" Но в таком мире мы живем. И поверьте, не только учителя думают, где взять дополнительный доход. Люди других профессий тоже ищут возможности зарабатывать больше", – написала педагог.

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Она также поделилась, что тратит много времени на ведение блога, однако, когда предлагает заниматься этим коллегам, они говорят, что не хотят показывать себя. При этом у них нет времени на репетиторство, а создание материалов вызывает трудности. Однако, по словам Каминской, если не заниматься подобными вещами, то и дополнительного дохода не будет.

''Может, хватит ныть?'' Украинская учительница обратилась к коллегам из-за низких зарплат: должен быть дополнительный доход

Иллюстративное изображение. Учительница что-то показывает школьникам

"Я вообще перестала верить, что размер дохода зависит исключительно от профессии. Два учителя могут иметь одинаковое образование, опыт и работать в одной школе. Но один будет получать только зарплату. А у другого будут еще репетиторство, собственные продукты, блог. Не потому, что второй – лучший учитель. А потому, что он выбрал другой способ зарабатывать", – отмечает она.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть всколыхнула дискуссия из-за педагогов, которые жалуются на зарплаты и нагрузку.

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