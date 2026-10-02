''Может быть, стоит хотя бы раз спуститься в настоящее укрытие?'' Педагог ответила на претензии родителей по поводу питания во время тревоги

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояРоссийские миллиарды снова на повестке дня: почему ЕС вернулся к идее их использования в интересах Украины и что мешает сделать это уже сегодняРоссийские миллиарды снова на повестке дня: почему ЕС вернулся к идее их использования в интересах Украины и что мешает сделать это уже сегодня"Война нас не сломила": история юного барабанщика из Мариуполя Кирилла Кущенко вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Война нас не сломила": история юного барабанщика из Мариуполя Кирилла Кущенко вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Попрощается": в России сообщили, что будет с "новой любовницей Путина" после отстранения от всех турниров по фигурному катанию"Попрощается": в России сообщили, что будет с "новой любовницей Путина" после отстранения от всех турниров по фигурному катанию50 букв: как звучит самая длинная фамилия в Украине и кто ее обладатель50 букв: как звучит самая длинная фамилия в Украине и кто ее обладатель"Хотел не видеть этого": российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика"Хотел не видеть этого": российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя УсикаФлаги ЕС и Украины. ИллюстрацияУкраина получила от ЕС отказ в финансировании: медиа назвали причину"Это вопрос чести": в Южной Корее пригрозили Украине "мерами" из-за скандала с военнопленными из КНДР"Это вопрос чести": в Южной Корее пригрозили Украине "мерами" из-за скандала с военнопленными из КНДР"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и ОрбанаНе Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. ФотоНе Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

"Может быть, стоит хотя бы раз спуститься в настоящее укрытие?" Педагог ответила на претензии родителей по поводу питания во время тревоги

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read2 мин
icon 75
"Может быть, стоит хотя бы раз спуститься в настоящее укрытие?" Педагог ответила на претензии родителей по поводу питания во время тревоги
Педагог ответила на претензии родителей по поводу питания во время тревоги
Источник: Facebook Евгений Поляков

Педагог из Днепра Наталья Власова ответила родителям, жалующимся на питание детей во время воздушной тревоги в укрытии. Она отметила, что в убежище отсутствуют условия для того, чтобы дети могли поесть горячий обед. В частности, не соблюдаются санитарные требования: отсутствуют рукомойники, достаточное количество воды, места для мытья рук и уборки.

Об этом Власова написала в посте в Facebook. Педагог подчеркнула, что скопление большого количества детей во время приема пищи увеличивает риск распространения кишечных и респираторных инфекций. Учительница советует родителям, прежде чем требовать организации питания в убежище, спуститься туда во время воздушной тревоги и посмотреть, что там происходит на самом деле.

''Может быть, стоит хотя бы раз спуститься в настоящее укрытие?'' Педагог ответила на претензии родителей по поводу питания во время тревоги

Почему в укрытии школьники не могут питаться

Источник: Скриншот

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 559
С Днем учителя: красивые поздравления для педагогов
icon 559
С Днем учителя: красивые поздравления для педагогов
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 293
Сеть взбудоражило избиение 2-летней девочки, которая не попросилась в туалет: как наказали помощницу воспитательницы. Фото
icon 293
Сеть взбудоражило избиение 2-летней девочки, которая не попросилась в туалет: как наказали помощницу воспитательницы. Фото
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 245
"Аборт – это преступление и убийство": студентка Львовского медицинского университета получила 2 балла за спор с преподавательницей
icon 245
"Аборт – это преступление и убийство": студентка Львовского медицинского университета получила 2 балла за спор с преподавательницей

"Ответственность за безопасность пищевых продуктов несет учебное заведение, поэтому выдавать горячие блюда в неприспособленном для этого помещении – крайне рискованно. И вообще: во время тревоги главной задачей является безопасность, а не превращение укрытия в столовую или транспортировка еды. Возможно, прежде чем требовать от школ очередного "организуйте", стоит хотя бы раз спуститься в реальное укрытие во время воздушной тревоги и посмотреть, как это выглядит на самом деле? Ведь между очередной рекомендацией на бумаге и ее выполнением в реальной школе – пропасть", – написала Власова.

Напомним, украинцы устроили дискуссию по поводу пребывания детей в школе во время воздушной тревоги. Так, одна из учительниц начальных классов с ником подчеркнула, что многие родители возмущаются, ведь учеников не принимают в укрытие, в то время как родителям нужно на работу и они не могут ждать отбоя.

Педагог отмечает, что когда дети находятся в укрытии с учителем, то именно он несет ответственность за школьников. Поэтому в случае, если с их жизнью или здоровьем что-то случится во время тревоги, виновата будет именно классная руководительница. Она подчеркнула, что ученики должны приходить на уроки через 30 минут после объявления тревоги, согласно распоряжению Министерства образования и науки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что киевлянка поделилась криком души по поводу занятий во время желтой воздушной тревоги.

Похожие темы
Образование в УкраинеВоздушная тревогаУкраинашколаУкрытие
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться