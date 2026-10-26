''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Можно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешенияМожно ли устанавливать солнечные панели в квартире без разрешения: украинцам назвали главное правилоВ мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не многоУкраинцы не должны жаловаться на цены: в мобильном операторе рассказали, почему тариф 400 грн в месяц – это не многоВ ПриватБанке ограничили выдачу наличкиСнятие наличных в октябре: какие лимиты действуют в ПриватБанкеГде смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныУкраинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитахДенег станет больше: украинцам рассказали, сколько можно заработать на депозитахМинус 29 "Шахедов" и "Гербер" за неделю: херсонские зенитчики показали, как сбивают российские БпЛА. ВидеоМинус 29 "Шахедов" и "Гербер" за неделю: херсонские зенитчики показали, как сбивают российские БпЛА. Видео"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира"Превратилась в страну-свалку": Трамп набросился на Норвегию из-за Нобелевской премии мира"Его задница похожа на большой кусок мышц": Трамп уже в третий раз выразил недвусмысленное восхищение сенатором Гастедом. Видео"Его задница похожа на большой кусок мышц": Трамп уже в третий раз выразил недвусмысленное восхищение сенатором Гастедом. ВидеоВ Бразилии суд неожиданно продлил день выборов президента на несколько часов: что происходитВ Бразилии суд неожиданно продлил день выборов президента на несколько часов: что происходит"Говорить о результате нужно не до, а после": Зеленский предположил, почему Путин захотел переговоров с Украиной"Говорить о результате нужно не до, а после": Зеленский предположил, почему Путин захотел переговоров с Украиной

"Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?" Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read2 мин
21
"Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?" Задание по ЯДС возмутило маму школьницы
Ребус из школьного учебника. Коллаж иллюстративный

Задание из учебника "Я досліджую світ" (ЯДС) с ребусом, в котором было зашифровано слово "модрина" (то есть лиственница), возмутило маму школьницы. Женщина считает, что дети не знают об этом дереве, а потому задание якобы слишком сложное.

Своими эмоциями блогерша по имени Анастасия поделилась в TikTok. Украинка рассказала, что искала ответ на вопрос вместе со своим ребенком, но и сама не знала о хвойном дереве, которое сбрасывает иголки на зиму.

"Вы мне скажите, откуда дети об этом узнают. Я не знаю об этом! Можно, б*ин, какие-нибудь нормальные ребусы делать? "Модрина"! У меня больше слов нет", – обратилась блогерша к подписчикам.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
1,3 т.
"К чему готовят наших детей?" Стихотворение о смерти в учебнике для 8 класса возмутило украинцев
1,3 т.
"К чему готовят наших детей?" Стихотворение о смерти в учебнике для 8 класса возмутило украинцев
Иван ЧерленскийИван Черленский
408
"Поддержала, а не сломала под систему": то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть
408
"Поддержала, а не сломала под систему": то, что написала учительница в тетради второклассницы из Днепра, растрогало сеть
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
81
Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений
81
Что приготовить детям на Хэллоуин: сосиски в слоеном тесте в форме привидений
''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Детская головоломка. Источник: Скриншот TikTok-видео @baglay1506

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Маме ребенка не понравилось задание, предложенное учебником. Источник: Скриншот TikTok-видео @baglay1506

Реакция пользователей TikTok

Большинство комментаторов ответили, что школьники учатся именно для того, чтобы получать новые знания:

– "Задания и нужны для того, чтобы узнавать новое";

– "Так это же ребус. Узнали новое слово и узнали, что есть такое растение. Что плохого? Вы не знали, а ребенок будет знать";

– "Разве не для этого дети учатся? Чтобы узнать новое";

– "В ботсадах на экскурсиях рассказывали. В Умани их (лиственниц или "модрин". – Ред.) много. Шикарные огромные деревья. Нормальный ребус";

– "Вот и задание для детей, чтобы немного подтянуть знания родителей!";

– "Если ребенок внимателен на уроке, то слово "модрина" обязательно звучало";

– "Вопрос не в ребусе и не в ребенке";

– "Но это же не пальма! В Украине растет лиственница, так что ребенку полезно знать названия растений! И не переживайте, дети очень хорошо запоминают названия героев мультфильмов, игр, целые миры в Minecraft будут. Пусть учатся искать ответы";

– "Видите, теперь будете знать и вы, и ваш ребенок";

– "Поздравляю с новыми знаниями"

– "Нет, будем знать только два хвойных дерева: елку и сосну. Ребенок должен развиваться. В начальных классах знакомятся с этим деревом на уроках ЯДС".

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Комментарии под видео. Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Комментарии под видео. Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Комментарии под видео. Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Комментарии под видео. Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Комментарии под видео. Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Комментарии под видео. Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Комментарии под видео. Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Комментарии под видео. Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

''Можно ребусы нормальные делать? Откуда детям об этом знать?'' Задание по ЯДС возмутило маму школьницы

Комментарии под видео. Источник: Скриншот TikTok @baglay1506

Как ранее писал OBOZ.UA, детская загадка, которую загадывают в заданиях по украинскому языку во втором классе, поставила в тупик отца школьника. Мужчина по имени Сергей Коханович был настолько возмущен ею, что решил публично высказать свое мнение.

Похожие темы
Образование в УкраинеМояШколаУкраинаучебникишколаTikTokсоцсети
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!