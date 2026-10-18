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"Мы никогда не были в Украине, но говорим лучше, чем половина Верховной Рады": сеть взбудоражило видео с братьями-близнецами из США

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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"Мы никогда не были в Украине, но говорим лучше, чем половина Верховной Рады": сеть взбудоражило видео с братьями-близнецами из США
Сеть взорвало видео с братьями-близнецами из США, которые прекрасно говорят на украинском языке. Источник: Скриншот из видео / коллаж OBOZ/UA

Братья-близнецы, которые со своим отцом живут в Бостоне, США, покорили сеть своим великолепным знанием украинского языка. Дети никогда не были в Украине, однако свободно разговаривают на украинском языке, поют украинские песни и пообещали прочитать стихотворение Шевченко, если их видео наберет много просмотров.

Поклонники поддерживают такую сознательную позицию братьев и благодарят их отца за воспитание. Видео в Instagram, которое покорило сеть и собрало множество комментариев, публикует OBOZ.UA.

Что известно

Братья-близнецы с отцом живут в Бостоне, штат Массачусетс, США. Их отец Остап родом из Украины и с самого детства прививал сыновьям любовь к украинскому языку и украинским традициям. Ребята еще ни разу не были в Украине, однако прекрасно владеют соловьиным языком и свободно на нем общаются.

Семья ведет свою страницу в социальной сети Instagram, где публикует видео, записанные на украинском языке. Так, со страницы видно, что ребята увлекаются футболом и болеют за Украину.

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Видео братьев, в котором они рассказывают о своей любви к соловьиному языку, покорило сеть, собрало множество комментариев и на момент публикации новости набрало чуть более 133 тысяч просмотров.

"Люди спрашивают, говорим ли мы на украинском. Мы говорим лучше, чем половина украинского парламента", – рассказывает один из братьев на видео.

Братья даже пообещали спеть для поклонников песню "Многая лита" или прочитать стихотворение Тараса Шевченко, если видео наберет много просмотров.

При этом они были одеты в форму с украинской символикой – тризубом и надписью "Ukraine".

В комментариях поклонники выражают свой восторг и благодарность ребятам за их позицию, а также их отцу за сознательное воспитание молодежи.

"Какие милые ребята! Спасибо за поддержку! Приезжайте в мирную Украину!", "Какие красивые и умные мальчики!", "Большой комплимент родителям этих мальчиков. Такое патриотическое воспитание, обучение традициям, истории своего рода в другой стране – это огромный труд. Ребята очень классные", – пишут в комментариях.

Комментарии под видео.Источник: Скриншот

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