Мама школьницы Ярослава Филипчук рассказала, что сознательно выбрала дистанционное обучение для своей дочери в школе Львова. Женщина подчеркнула, что не переживает за социализацию ребенка.

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Об этом Филипчук написала в посте в Threads. По ее словам, такой формат комфортен ее дочери, а онлайн-обучение не означает меньше общения с детьми вживую.

"Онлайн-обучение не означает меньше общения вживую с детьми и людьми. Это наш выбор вместе с ребенком, исходя из того, как ей комфортнее. Мы пробовали по-разному. И этот вариант нам сейчас прекрасно подошел", – добавила женщина.

В комментариях мнения украинцев разделились. Одни говорили, что подросткам необходимо общаться вживую не только со сверстниками, но и с учителями, ведь они и так много времени проводят в гаджетах. А некоторые отмечали, что специально уезжали за границу, чтобы дети могли безопасно посещать школу.

"Есть как плюсы, так и минусы такого обучения. Подросткам необходимо больше общаться вживую как с детьми, так и с учителями. Ведь большую часть времени они и так проводят онлайн в гаджетах".

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"Сын с начала полномасштабной войны учился дистанционно. Для нас это было максимально комфортно. Ровно до прошлого года (7 класс), когда мы увидели, насколько ухудшилась успеваемость и социализация. Перевели в лицей, с этого года учится очно. Все довольны".

В то же время другие поддержали такую идею обучения и отмечали, что во время онлайн-уроков детям комфортнее.

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"Делайте так, как лучше для вашего ребенка. Есть свои + и -. Но рост возможен только в комфортной атмосфере. Мои родители и ученики очень любят мои онлайн-уроки. И мне нравится работать с теми, кому это действительно интересно, мы с детьми на одной волне".

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"Если бы раньше, когда я училась, было онлайн-обучение, я бы перевелась. Все зависит от ребенка и от ситуации в классе. Есть не только общение в классе, буллинг никуда не делся".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что видео о том, как проходит дистанционное обучение украинских школьников, завирусилось в сети.