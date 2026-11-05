''Мягкой украинизации недостаточно'': языковой омбудсмен призвала ужесточить требования к учебным заведениям, где до сих пор звучит русский

Так называемую мягкую украинизацию нужно сочетать с более строгим контролем за соблюдением языкового законодательства. Такое мнение высказала языковой омбудсмен Елена Ивановская во время презентации результатов мониторингового исследования о функционировании государственного языка в образовательном процессе учреждений профессионального образования.

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Как пишет портал "Освіта.ua", Ивановская подчеркнула, что вопрос использования украинского языка непосредственно связан с национальной безопасностью. А результаты мониторингов, как тот, что был проведен Государственной службой качества образования, должны становиться основанием для конкретных действий. В частности, педагогам важно учитывать предоставленные рекомендации и привлекать к работе над языковым вопросом не только учеников и студентов, но и их родителей.

"Языковой вопрос – это вопрос национальной безопасности. Поэтому пора сочетать мягкую украинизацию с более требовательным отношением к соблюдению закона. После каждого такого мониторингового исследования составляются рекомендации о том, как повлиять на ситуацию. Учителя и преподаватели должны принимать их во внимание и работать вместе с детьми и родителями", – подчеркнула омбудсмен.

В то же время результаты опроса показали, что во время занятий украинским языком пользуются 94% педагогических работников и 60% студентов учреждений профессионального образования.

Исследователи, изучавшие ситуацию, обратили внимание, что переход на украинский зависит не столько от уровня владения им, сколько от привычных моделей общения, языкового окружения и информационного пространства. В частности, языковое поведение участников образовательного процесса меняется в зависимости от обстоятельств. Если во время занятий преобладает украинский, то в разговорах с друзьями, одногруппниками и членами семьи языковая картина значительно разнообразнее. При этом студенты чаще, чем преподаватели, используют в повседневном общении оба языка – украинский и русский.

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Исследование также показало заметные различия между регионами. Так, на западе исключительно на украинском языке во время учебных занятий общаются 80,1% опрошенных студентов. В других макрорегионах этот показатель составляет от 49,9% до 55,8%.

Существенно различаются региональные показатели и в отношении общения дома. Исключительно украинский язык дома используют 69% студентов на западе, 37,1% – в центре, 29,5% – на севере, 27,1% – на юге, 24,8% – в Киеве и 19,7% – на востоке.

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Среди педагогов доля тех, кто общается исключительно на украинском языке, во всех макрорегионах выше, чем среди студентов. В то же время разница между регионами по этому показателю во время учебных занятий не столь значительна.

Главной причиной выбора языка повседневного общения респонденты называли привычки, сформировавшиеся еще в детстве. На этот фактор указали 76% студентов, 75,1% педагогов и 70% родителей. Участники опроса также отмечали влияние семьи и ближайшего окружения.

Среди причин, мешающих чаще пользоваться украинским языком, наиболее часто упоминали привычку общаться на другом языке и нехватку украиноязычного медиаконтента. Различается и контент, который потребляют участники исследования. Педагогические работники чаще отдают предпочтение материалам на украинском языке. Среди студентов и родителей, напротив, более распространено сочетание украиноязычного и русскоязычного контента.

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Несмотря на это, исследователи оценивают общее отношение к государственному языку среди участников образовательного процесса как преимущественно положительное. Вместе с тем они обращают внимание на то, что части молодежи еще необходимо лучше осознать связь между языком и национальной идентичностью.

"Подавляющее большинство участников образовательного процесса демонстрирует положительное отношение к украинскому языку, связывает его использование с профессиональной деятельностью, личностным развитием и гражданской ответственностью. В то же время для части студенческой молодежи взаимосвязь между языком и национальной идентичностью еще требует более глубокого осмысления", – говорится в выводах исследования.

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Опрос проводили онлайн с 27 апреля по 12 мая 2026 года. Всего в нем приняли участие 88 974 человека, среди которых 49 090 студентов, 29 013 родителей и 10 871 педагогический работник. Подавляющее большинство респондентов представляли учебные заведения, расположенные в городах.

Целью исследования было выяснить, как используется государственный язык в образовательном процессе учреждений профессионального образования, какие факторы влияют на выбор языка общения и что мотивирует участников образовательного процесса совершенствовать свои знания украинского.

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