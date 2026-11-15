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Искусство быть лучшими: 7 вещей, которые хорошие бабушки и дедушки делают для своих внуков

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read4 мин
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Искусство быть лучшими: 7 вещей, которые хорошие бабушки и дедушки делают для своих внуков
Бабушки и дедушки могут дать детям бесценный опыт, а заодно и исправить собственные ошибки. Источник: Pexels

Быть хорошими родителями – это тяжелая работа, а вот стать хорошими дедушками и бабушками – это уже скорее искусство. Ведь участие в жизни внуков приносит им не только радость, но и пользу.

Общение с самым младшим поколением семьи положительно влияет на здоровье бабушек и дедушек, а любовь и жизненный опыт, которыми они делятся с детьми, оставляют огромный позитивный след в их судьбах. Идеальных бабушек и дедушек не существует, однако есть немало способов сделать детство внуков счастливее и повлиять на их дальнейшую жизнь. Издание YourTango рассказало, как именно хорошие бабушки и дедушки делают жизнь внуков намного лучше.

Они всегда находят время для семейных традиций

Искусство быть лучшими: 7 вещей, которые хорошие бабушки и дедушки делают для своих внуков

Именно бабушки и дедушки – настоящие хранители традиций, которыми они с радостью делятся с детьми. Источник: Pexels

Семейные традиции обладают большой силой, даже если кажутся обычной частью праздников. Когда бабушки и дедушки поддерживают эти обычаи и передают их внукам, дети чувствуют особую принадлежность к семье и осознают свою общность с родными.

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Таких моментов всегда с нетерпением ждут, но их роль не ограничивается приятными воспоминаниями. Семейные традиции помогают детям ощущать связь с близкими. Даже когда они вырастут и начнут самостоятельную жизнь, воспоминания о времени, проведенном вместе с семьей в детстве, останутся для них важными.

Они рассказывают истории из своей жизни

Рассказы о прошлом помогают человеку лучше осознать собственную идентичность и почувствовать связь с семьей. Они напоминают, кто мы и через что пришлось пройти нашим родным. А когда бабушки и дедушки делятся такими историями с внуками, это еще и способствует развитию эмпатии.

Да, эти рассказы могут развлечь детей, но прежде всего они несут важные жизненные уроки. Старшие родственники говорят не только о своих успехах, но и о трудностях, с которыми сталкивались. Благодаря этому внуки учатся стойкости и умению преодолевать препятствия – тому, чему они могут не научиться дома.

Они передают лучшее из жизни прошлых поколений

Искусство быть лучшими: 7 вещей, которые хорошие бабушки и дедушки делают для своих внуков

От бабушек и дедушек дети часто слышат лучшие истории. Источник: Pexels

От хороших манер до увлечений, не требующих цифровых технологий, – бабушки и дедушки могут многому научить внуков. Вместо того чтобы всегда поощрять детей выбирать самый простой путь, они показывают, что важные жизненные уроки часто требуют усилий и терпения.

Даже такие элементарные правила вежливости, как говорить "пожалуйста" и "спасибо", постепенно отходят на второй план. Однако заботливые бабушки и дедушки по-прежнему прививают эти неписаные правила своим маленьким внукам.

Они поощряют детей к свободной игре

Родители обычно отвечают за правила, дисциплину и соблюдение распорядка, тогда как бабушки и дедушки могут подарить внукам больше свободы для развлечений и спонтанных занятий. Лучшие из них уважают подход к воспитанию, которого придерживаются их взрослые дети, но при этом находят способ привнести в жизнь внуков что-то свое.

Даже если речь идет лишь о тех преимуществах свободной игры, которые когда-то испытали их собственные дети, бабушки и дедушки могут создать для внуков условия, в которых те будут развивать воображение, творческие способности и учиться самостоятельно решать проблемы.

Они делятся жизненной мудростью в непринужденной атмосфере

Родители порой так заняты или взволнованы, что им трудно остановиться и уделить время разговору о важных жизненных вещах. Тут на помощь приходят бабушки и дедушки. Они создают дома атмосферу доверия, в которой можно спокойно поговорить с внуками, рассказать им истории и поделиться другим взглядом на определенные ситуации.

Дети знают, что значит быть молодыми, а бабушки и дедушки имеют опыт и молодости, и зрелого возраста. Для внуков это первое знакомство с жизнью, но они могут многое узнать от старших родственников о взрослении, возрасте и различных жизненных испытаниях. Дети не всегда прислушиваются к таким советам или соглашаются с ними, однако слова бабушки или дедушки вполне могут надолго запечатлеться в памяти.

Искусство быть лучшими: 7 вещей, которые хорошие бабушки и дедушки делают для своих внуков

Участие в воспитании внуков – это шанс исправить свои ошибки в родительстве и исцелить отношения в семье. Источник: Pexels

Они стараются исправить ошибки, допущенные в воспитании собственных детей

Когда родители видят, как их мама и папа теперь по-другому относятся к внукам, это может стать важным шагом к исцелению семейных отношений. Дети получают безусловную любовь, а их родители могут увидеть ее проявления и постепенно избавиться от старых обид.

Травматический опыт не исчезает сам по себе только потому, что человек решил воспитывать внуков иначе или изменился с возрастом. Однако такие счастливые моменты напоминают всем членам семьи: люди способны меняться к лучшему, даже если прошло уже много лет.

Они помогают внукам замедлиться в мире, где все происходит слишком быстро

Искусство быть лучшими: 7 вещей, которые хорошие бабушки и дедушки делают для своих внуков

Бабушки и дедушки могут научить ребенка развлекаться без гаджетов. Источник: Pexels

Родители детей могут много работать и постоянно придерживаться насыщенного семейного расписания. В отличие от них, бабушки и дедушки чаще могут уделить время спокойному, осознанному общению с внуками. Их жизнь тоже не лишена забот, но обычно они охотнее позволяют себе замедлиться – а это полезно для каждого.

Такой ритм жизни положительно влияет и на самих бабушек и дедушек, особенно учитывая, что с возрастом время словно начинает идти быстрее. Осознанно проживая каждый момент, они могут создавать с внуками более глубокие и ценные воспоминания, наслаждаться временем вместе и не чувствовать, будто что-то важное проходит мимо.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие три правила помогут родителям воспитать самостоятельного и ответственного ребенка.

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