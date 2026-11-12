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"На часах 23:18, мы учим геометрию": украинская мама поделилась криком души из-за расходов на репетиторов, но нарвалась на критику

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
18
"На часах 23:18, мы учим геометрию": украинская мама поделилась криком души из-за расходов на репетиторов, но нарвалась на критику
Иллюстративное изображение. Мама помогает дочери сделать домашнее задание. Источник: Freepik

Украинская мама Татьяна Швец пожаловалась на расходы на репетиторов для своих детей и спровоцировала дискуссию в сети. Женщина отметила, что вынуждена помогать с уроками почти до 12 ночи, тогда как в 6 утра уже нужно вставать на работу.

В посте в Facebook она сказала, что дети посещают дополнительные занятия по иностранным языкам, а теперь нужно добавить еще и репетиторов по физике и геометрии. Швец отмечает, что за каждое занятие нужно платить, и пожаловалась на общую стоимость таких услуг для всех ее детей.

"На часах 23:18. Учим геометрию, глаз уже дергается! Каждое утро в 6:00 подъем. Работаю, как папа Карло, верчусь, как белка в колесе. Параллельно стараюсь учить своих детей, помогать с уроками, контролировать учебу. Сегодня средний ребенок подходит и говорит: "Мама, мне нужен репетитор по физике и геометрии". И тут у меня начинает дергаться не только глаз! Английский – дополнительно, немецкий – дополнительно. Теперь физика, геометрия… И это еще не конец", – написала мама школьников.

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Для чего школьникам нужны домашние задания. Источник: freepik.com

Она добавила, что не представляет, что ей нужно делать: больше работать или меньше спать, чтобы помогать с уроками.

В комментариях к посту женщину раскритиковали. В частности, многие украинцы указывали на то, что нужно определить предметы, которые действительно нравятся детям и к которым у них есть способности. К тому же не всем нужны науки, а рабочие профессии всегда востребованы.

"Не у всех есть что инвестировать. И не всем это нужно. Вообще, если ребенок говорит, что ему нужен репетитор, значит, ему трудно, а репетитор уже "разжует". Не всем нужна эта наука. Кому-то нужно быть водителями, продавцами, швеями и кондитерами".

''На часах 23:18, мы учим геометрию'': украинская мама поделилась криком души из-за расходов на репетиторов, но нарвалась на критику

Украинцы поспорили из-за репетиторов для школьников. Источник: Скриншот

"Не пытаться объять необъятное. Если не успеваете, сосредоточиться на том, что нужно или что интересно. От своего ребенка я требую математику (алгебру, геометрию) и английский. В этом и сам помогаю, и репетиторы есть. Все остальное – как есть, так есть".

''На часах 23:18, мы учим геометрию'': украинская мама поделилась криком души из-за расходов на репетиторов, но нарвалась на критику

Для чего нужны репетиторы школьникам. Источник: Скриншот

Другие же удивлялись, что, если они живут за границей, то находятся в безопасной среде, поэтому непонятно, почему у детей такие проблемы с учебой.

"Удивляюсь посту мамы. Вы где-то за границей? Тогда почему вашим детям нужен репетитор? Там же нет тревог, и дети учатся в школе. Это в Украине сейчас проблема: выжить во время обстрелов или чему-то научить детей".

''На часах 23:18, мы учим геометрию'': украинская мама поделилась криком души из-за расходов на репетиторов, но нарвалась на критику

Украинцы устроили дискуссию из-за репетиторов для школьников. Источник: Скриншот

"А зачем нужна такая школа, что вам по всем предметам требуются репетиторы?"

''На часах 23:18, мы учим геометрию'': украинская мама поделилась криком души из-за расходов на репетиторов, но нарвалась на критику

Для чего детям нужны репетиторы. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что пользователей сети разделила идея отменить домашние задания во время войны.

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