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На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 168
На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев
Чтобы не запутаться с формулировкой, представьте себе, как стрелки движутся по циферблату
Источник: Unsplash

Фраза о переносе визита "на час вперед" вызвала жаркие споры и разделила пользователей соцсети на два лагеря. Дискуссию инициировала украинка по имени Эльвира Султанова.

На своей странице в Threads она спросила, как люди воспринимают эту формулировку, когда речь идет об изменении времени приема. "Представьте, что у вас запись куда-то на 15:00. Вам звонят и говорят: "Перенесем запись на час вперед". На который час вы придете? Потому что я, кажется, только что нашла вопрос, который делит людей на два лагеря", – написала в своем посте Эльвира.

На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев

З'ясувалось, не всі однаково розуміють фразу "на годину вперед"

Источник: Скриншот

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Как выяснилось из комментариев, единого понимания этой фразы среди людей нет. Большинство убеждено, что "вперед" означает позже, то есть в 16:00. "До этого поста вообще не думала, что здесь могут быть расхождения в толковании. Ведь "вперед" – это на час позже, значит, 16:00", – делится одна из авторов комментариев. Другие поддерживают эту логику и добавляют, что если бы речь шла о 14:00, то использовали бы формулировку "на час раньше".

На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев

Багато хто розумів "на годину вперед" як "на годину раніше"

Источник: Скриншот

На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев

Деякі коментатори навмисно заплутували одне одного

Источник: Скриншот

Впрочем, многие пользователи интерпретируют эту фразу с точностью до наоборот и готовятся прийти именно в 14:00. Они аргументируют это тем, что 14:00 по часовой шкале предшествует 15:00, поэтому сдвинуть время "вперед" означает сделать это раньше. "14:00 предшествует 15:00. Поэтому "на час вперед" – это 14:00. "На час позже" – это 16:00", – объясняют сторонники такой логики.

На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев

Тих, хто "на годину вперед" трактує як раніше, виявилось досить багато

Источник: Скриншот

Точку в дискуссии ставит словарное определение слова "вперед". Одно из его толкований прямо указывает на то, что что-то произойдет в будущем. Мы связываем его с тем, как движутся стрелки по циферблату часов. Когда нам нужно перевести их вперед, время прибавляется к текущему. Именно так происходит в момент перехода на летнее время.

На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев

Словник тлумачить слово "вперед" у даному контексті як "у майбутньому"

Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинцы поспорили о том, как называется крайняя ломтик хлеба.

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