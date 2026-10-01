На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев

Фраза о переносе визита "на час вперед" вызвала жаркие споры и разделила пользователей соцсети на два лагеря. Дискуссию инициировала украинка по имени Эльвира Султанова.

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На своей странице в Threads она спросила, как люди воспринимают эту формулировку, когда речь идет об изменении времени приема. "Представьте, что у вас запись куда-то на 15:00. Вам звонят и говорят: "Перенесем запись на час вперед". На который час вы придете? Потому что я, кажется, только что нашла вопрос, который делит людей на два лагеря", – написала в своем посте Эльвира.

Как выяснилось из комментариев, единого понимания этой фразы среди людей нет. Большинство убеждено, что "вперед" означает позже, то есть в 16:00. "До этого поста вообще не думала, что здесь могут быть расхождения в толковании. Ведь "вперед" – это на час позже, значит, 16:00", – делится одна из авторов комментариев. Другие поддерживают эту логику и добавляют, что если бы речь шла о 14:00, то использовали бы формулировку "на час раньше".

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Впрочем, многие пользователи интерпретируют эту фразу с точностью до наоборот и готовятся прийти именно в 14:00. Они аргументируют это тем, что 14:00 по часовой шкале предшествует 15:00, поэтому сдвинуть время "вперед" означает сделать это раньше. "14:00 предшествует 15:00. Поэтому "на час вперед" – это 14:00. "На час позже" – это 16:00", – объясняют сторонники такой логики.

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Точку в дискуссии ставит словарное определение слова "вперед". Одно из его толкований прямо указывает на то, что что-то произойдет в будущем. Мы связываем его с тем, как движутся стрелки по циферблату часов. Когда нам нужно перевести их вперед, время прибавляется к текущему. Именно так происходит в момент перехода на летнее время.

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