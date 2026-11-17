Директор центра оценки качества образования Тетяна Вакуленко не видит необходимости менять модель национального мультипредметного теста (НМТ), который состоит из трех обязательных предметов и одного на выбор. По ее словам, это отразится как на качестве обучения в школе, так и на шансах поступления.

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Об этом Вакуленко отметила в интервью изданию "Зеркало недели". Она объяснила, что в таком случае школы будут обучать детей только трем предметам, которые необходимо сдать. Если же при поступлении не будет четвертого профильного предмета, то шансы поступить в вузы будут у учеников, которые имеют более высокие баллы.

"Такое решение повлияет на школу, которая получит четкий сигнал – нужно учить только три обязательных предмета. Оно повлияет и на шансы поступления детей, у которых высокие ожидания от НМТ. Они в течение нескольких лет дополнительно готовились к тесту по четвертому предмету, поскольку он является профильным для их будущей специальности. При поступлении балл за этот предмет умножают на специальный коэффициент, – следовательно, шансы стать студентом увеличиваются. Если четвертого профильного предмета на НМТ и при поступлении не будет, то на инженерные специальности, например, больше шансов стать студентом будет у ученика с лучшим баллом по истории, а не у того, кто лучше знает физику", – сказала Вакуленко.

Она также добавила, что среди трудностей, с которыми сталкиваются абитуриенты, – усталость и снижение концентрации во время сдачи четырехчасового теста за один день. Так, у 39% учеников хватило сил только на первые два предмета, а 43% к концу экзамена стало сложнее справляться с заданиями.

Директор УЦОКО отметила, что в этом смысле инициатива сократить количество предметов логична, ведь таким образом уменьшится нагрузка на детей.

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