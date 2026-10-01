''Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!'' Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

В комментариях мнения украинцев разделились. Некоторые удивлялись, почему учителя не принимают детей во время воздушной тревоги, ведь многие родители работают так же под обстрелами, а у некоторых из них критически важные профессии, такие как врачи или энергетики. К тому же педагоги получают зарплату за счет налогов, а детям все же безопаснее находиться в укрытии в школе, чем дома одним, если родители на работе.

"Я тоже учитель и тоже не понимаю, почему во время тревоги не принимают детей? Если тревога начинается ночью, заканчивается в 10 часов, и дети в 10.30 уже в школе, а в 11 снова тревога, то вы с ними в укрытии – так было всегда. И лично я, как учитель, писала родителям, чтобы они не забирали детей, если на улице взрывы, потому что в школе им безопаснее. Остается вопрос: как добраться до работы во время тревоги? Но это проблема всех людей, которые работают во время тревоги. Врачи, учителя из частных школ, электрики и миллион людей едут на работу во время тревоги".

"Просто напоминаю, что ваша зарплата выплачивается за счет налогов. Если вы не работаете и не вносите свой вклад – налогов станет еще меньше, и тогда некому будет вам платить. То есть все рискуют жизнью, берут на себя ответственность и т. д. (в том числе частные учебные заведения) – а государственные – нет. То есть в случае тревоги посреди учебного процесса вам нормально брать на себя ответственность, а в случае тревоги с 7 утра – нет. Врач едет под обстрелом на работу, а вы дома пьете чай до отбоя. Супер позиция!"