''Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!'' Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояЗинченко был вынесен приговор по делу об убийстве Фарион: что он заявил в судеЗинченко был вынесен приговор по делу об убийстве Фарион: что он заявил в суде"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеИллюстрация — почтомат "Новой почты", доставка посылки.Украинцы не могли отправить или получить посылки: в "Новой почте" произошел масштабный сбойРоссия нанесла удар по Киеву, вражеский дрон попал в школу: Зеленский отреагировал на атаку. Фото, видео и все подробностиРоссия нанесла удар по Киеву, вражеский дрон попал в школу: Зеленский отреагировал на атаку. Фото, видео и все подробностиЭти фамилии в древности давали людям со слабым характером: проверьте своюЭти фамилии в древности давали людям со слабым характером: проверьте своюУбийство Фарион"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве Фарион

"Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!" Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
Time to read5 мин
icon 93
"Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!" Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги
Иллюстративное изображение. В сети дискуссия из-за проведения уроков в укрытии
Украинцы развернули дискуссию по поводу пребывания детей в школе во время воздушной тревоги. Так, одна из учительниц начальных классов с ником teacher.in.treads подчеркнула, что многие родители возмущаются, ведь учеников не принимают в укрытия, в то время как родителям нужно на работу и они не могут ждать отбоя.
В посте в Threads педагог отмечает, что когда дети находятся в укрытии с учителем, то именно он несет ответственность за школьников. Поэтому в случае, если с их жизнью или здоровьем что-то случится во время тревоги, виновата будет именно классная руководительница. Она подчеркнула, что ученики должны приходить на уроки через 30 минут после объявления тревоги, согласно распоряжению Министерства образования и науки.
''Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!'' Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

Вчителька звернулась до батьків

Источник: Скриншот

"Все очень хорошо помнят, что работа учителя – учить детей, а о том, что мы несем за них уголовную ответственность, все вдруг забыли. Представим ситуацию: я пошла на встречу родителям и приняла решение проводить уроки в укрытии по расписанию. То есть все происходит, как обычно, в условиях войны. Первый день – все супер, родители в восторге, они на работе, дети учатся. Второй день – то же самое. Третий день – прямое попадание в здание школы, трое детей из моего класса – со смертельным исходом. И теперь вопрос: кто будет нести за это уголовную ответственность?" – написала учительница.
''Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!'' Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

Чи може вчитель не прийняти дітей в школу під час тривоги

Источник: Скриншот

Она подчеркивает, что родители не будут винить себя в таком случае, а будут подавать заявления в школу, которая приняла детей. Администрация возложит ответственность на учителя, который с пониманием отнесся к просьбе родителей и проводил уроки, однако перед судом предстанет именно педагог.
В комментариях мнения украинцев разделились. Некоторые удивлялись, почему учителя не принимают детей во время воздушной тревоги, ведь многие родители работают так же под обстрелами, а у некоторых из них критически важные профессии, такие как врачи или энергетики. К тому же педагоги получают зарплату за счет налогов, а детям все же безопаснее находиться в укрытии в школе, чем дома одним, если родители на работе.
''Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!'' Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

Українці посварилися через навчання в тривогу

Источник: Скриншот

"Я тоже учитель и тоже не понимаю, почему во время тревоги не принимают детей? Если тревога начинается ночью, заканчивается в 10 часов, и дети в 10.30 уже в школе, а в 11 снова тревога, то вы с ними в укрытии – так было всегда. И лично я, как учитель, писала родителям, чтобы они не забирали детей, если на улице взрывы, потому что в школе им безопаснее. Остается вопрос: как добраться до работы во время тревоги? Но это проблема всех людей, которые работают во время тревоги. Врачи, учителя из частных школ, электрики и миллион людей едут на работу во время тревоги".
''Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!'' Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

У мережі дискусія через навчання у повітряну тривогу

Источник: Скриншот

"Просто напоминаю, что ваша зарплата выплачивается за счет налогов. Если вы не работаете и не вносите свой вклад – налогов станет еще меньше, и тогда некому будет вам платить. То есть все рискуют жизнью, берут на себя ответственность и т. д. (в том числе частные учебные заведения) – а государственные – нет. То есть в случае тревоги посреди учебного процесса вам нормально брать на себя ответственность, а в случае тревоги с 7 утра – нет. Врач едет под обстрелом на работу, а вы дома пьете чай до отбоя. Супер позиция!"
''Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!'' Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

Чи може вчитель не проводити уроки під час тривоги

Источник: Скриншот

В то же время другие поддержали мнение педагога, отметив, что учитель также должен заботиться о своей безопасности, а не поступать так, как удобно родителям. Кроме того, задача педагогов – учить, а не работать няньками для детей.
''Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!'' Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

Чи можуть скасувати уроки під час тривоги

Источник: Скриншот

"А еще забывают, что учитель – тоже человек. Который не должен ехать на работу во время тревоги... а должен заботиться о своей безопасности и находиться в укрытии".
''Нам нужно на работу, а школы не принимают детей!'' Родители и учителя поспорили по поводу занятий во время воздушной тревоги

Хто відповідальний за школярів під час тривоги

Источник: Скриншот

"Читаю и не понимаю: у всех, кто пишет о том, что обучение вызывает тревогу, есть еще и дети?! А как добираться до школы под взрывы и обстрелы? Учитель нужен для того, чтобы учить! Он не нянька, ведь у вас есть работа. После школы проходит больше 12 часов – где ваши дети? Правильно, дома. Или вы с ними в укрытии круглосуточно. Да и школы работают полдня, а куда вы потом деваете своих детей? Поэтому не подменяйте понятия: в школе безопаснее, а мне нужно на работу. А у учителя, не дай Бог, уголовная ответственность".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка привела в порядок школьное убежище и поразила сеть.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
icon 569
"Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится": простой ребус для детей озадачил сеть
icon 569
"Авторы поверили, что математика в жизни не пригодится": простой ребус для детей озадачил сеть
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 356
Что вы увидели первым? Этот тест раскроет вашу сильную сторону
icon 356
Что вы увидели первым? Этот тест раскроет вашу сильную сторону
Елена БылимЕлена Былим
icon 227
Как сделать наименьшее возможное число: головоломка со спичками
icon 227
Как сделать наименьшее возможное число: головоломка со спичками
Похожие темы
Образование в УкраинеВоздушная тревогаУкраинашколаучительУкрытие
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться