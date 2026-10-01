Учеба в августе и несколько классов в одном помещении: украинка удивила фактами о школе в Шотландии

Школьная система в Шотландии существенно отличается от украинской и может удивить различными интересными аспектами – от отсутствия привычных оценок и домашних заданий до занятий в школе в формате open space. Об особенностях обучения первоклассников рассказала украинка по имени Алина, которая проживает в Шотландии.

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Женщина делится своим опытом в соцсетях. А о первых днях своего сына в шотландской начальной школе она рассказала в Instagram.

По словам Алины, едва ли не самым большим сюрпризом для нее стал сам формат организации школьного пространства. В некоторых шотландских учебных заведениях несколько классов учатся в одном большом помещении, разделенном на условные зоны. "Первый и второй классы находятся в одном большом помещении, которое условно разделено на разные зоны. Представьте себе, какой там шум, когда они все вместе! А это, на секундочку, четыре класса", – рассказала женщина.

Среди других ключевых отличий шотландского начального образования Алина особо выделила следующие:

Отсутствие балльной системы оценивания. В начальных классах учитель лишь отслеживает индивидуальный прогресс ученика и определяет темы для доработки. Привычные оценки появляются уже в старшей школе.

В начальных классах учитель лишь отслеживает индивидуальный прогресс ученика и определяет темы для доработки. Привычные оценки появляются уже в старшей школе. Минимум домашних заданий. Самостоятельная нагрузка на школьников практически отсутствует. Задания могут высылаться только раз в неделю, и они ориентированы исключительно на закрепление уже пройденного в классе материала.

Самостоятельная нагрузка на школьников практически отсутствует. Задания могут высылаться только раз в неделю, и они ориентированы исключительно на закрепление уже пройденного в классе материала. Акцент на творчестве. В первом классе дети большую часть времени рисуют, лепят и создают поделки своими руками.

В первом классе дети большую часть времени рисуют, лепят и создают поделки своими руками. Расписание и каникулы. Учебный год в Шотландии начинается не в сентябре, а еще в августе. В течение года предусмотрено несколько каникулярных периодов, в частности, уже вскоре начнутся осенние.

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Что касается питания, то школа обеспечивает учеников бесплатными обедами. Учебный день длится с 09:00 до 15:00, поэтому родители дополнительно дают детям с собой ланч-боксы для перекусов. Алина также отметила, что школьное меню иногда бывает специфическим, поэтому в дни, когда ребенок отказывается от школьного обеда, приходится давать дополнительную еду из дома.

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