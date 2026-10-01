Учеба в августе и несколько классов в одном помещении: украинка удивила фактами о школе в Шотландии

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelФитнесТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной Приходько"Разорвала" Оксану Марченко, получала письма за Юлию Тимошенко, а олигархи не смогли поделить ее между проектами. Интервью с Инной ПриходькоЗа каждый потребленный кВт·ч электроэнергии придется платить 4,32 грнТариф на электроэнергию с 1 октября: у кого суммы в платежках изменятся вдвое и какое решение принял КабминВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные ГенштабаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель ПутинаРоссия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель ПутинаОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видео"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньРоссия запустила по Украине больше сотни БПЛА, силы ПВО сбили 87 целей: последствия в областяхРоссия запустила по Украине больше сотни БПЛА, силы ПВО сбили 87 целей: последствия в областяхИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Учеба в августе и несколько классов в одном помещении: украинка удивила фактами о школе в Шотландии

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 44
Учеба в августе и несколько классов в одном помещении: украинка удивила фактами о школе в Шотландии
В Шотландии первоклассники много занимаются творчеством и не получают домашних заданий

Школьная система в Шотландии существенно отличается от украинской и может удивить различными интересными аспектами – от отсутствия привычных оценок и домашних заданий до занятий в школе в формате open space. Об особенностях обучения первоклассников рассказала украинка по имени Алина, которая проживает в Шотландии.

Женщина делится своим опытом в соцсетях. А о первых днях своего сына в шотландской начальной школе она рассказала в Instagram.

По словам Алины, едва ли не самым большим сюрпризом для нее стал сам формат организации школьного пространства. В некоторых шотландских учебных заведениях несколько классов учатся в одном большом помещении, разделенном на условные зоны. "Первый и второй классы находятся в одном большом помещении, которое условно разделено на разные зоны. Представьте себе, какой там шум, когда они все вместе! А это, на секундочку, четыре класса", – рассказала женщина.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
icon 221
Найдите все различия: головоломка для самых внимательных
icon 221
Найдите все различия: головоломка для самых внимательных
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 168
На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев
icon 168
На час вперед – это как? Простая просьба разделила украинцев
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
icon 88
Сколько времени должно занимать выполнение домашнего задания, чтобы оно давало результат? Это подтвердило исследование PISA 2025
icon 88
Сколько времени должно занимать выполнение домашнего задания, чтобы оно давало результат? Это подтвердило исследование PISA 2025

Среди других ключевых отличий шотландского начального образования Алина особо выделила следующие:

  • Отсутствие балльной системы оценивания. В начальных классах учитель лишь отслеживает индивидуальный прогресс ученика и определяет темы для доработки. Привычные оценки появляются уже в старшей школе.
  • Минимум домашних заданий. Самостоятельная нагрузка на школьников практически отсутствует. Задания могут высылаться только раз в неделю, и они ориентированы исключительно на закрепление уже пройденного в классе материала.
  • Акцент на творчестве. В первом классе дети большую часть времени рисуют, лепят и создают поделки своими руками.
  • Расписание и каникулы. Учебный год в Шотландии начинается не в сентябре, а еще в августе. В течение года предусмотрено несколько каникулярных периодов, в частности, уже вскоре начнутся осенние.

Что касается питания, то школа обеспечивает учеников бесплатными обедами. Учебный день длится с 09:00 до 15:00, поэтому родители дополнительно дают детям с собой ланч-боксы для перекусов. Алина также отметила, что школьное меню иногда бывает специфическим, поэтому в дни, когда ребенок отказывается от школьного обеда, приходится давать дополнительную еду из дома.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем школы Польши отличаются от украинских – опытом поделилась украинка, переехавшая в соседнюю страну из-за войны.

Похожие темы
Учеба за границейШотландияначальная школашколасоцсетиУчеба
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться