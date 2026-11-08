"Зачем мне три физкультуры в неделю?" Вопрос ученицы 11 класса озадачил сеть

Видео одиннадцатиклассницы, возмутившейся количеством уроков физкультуры и трудового обучения в своем расписании, вызвало дискуссию в TikTok. Пользователи начали спорить о том, каким дисциплинам стоит отдавать предпочтение в старших классах и должна ли школа ориентироваться прежде всего на подготовку к НМТ.

Видео дня

Об этом свидетельствует обсуждение под видео пользовательницы Shadly Curly, опубликовавшей ролик в TikTok. В нем ученица 11 класса показала свое расписание и поставила под сомнение целесообразность такого количества практических занятий.

В видео школьница обратила внимание на количество часов, отведенных разным предметам. В частности, ее удивило, что физкультура стоит в расписании трижды в неделю, а трудовое обучение – дважды.

"Нафига мне в 11 классе 3 физкультуры и 2 трудовых вместо каких-то прописных предметов или тех, которые я собираюсь сдавать на НМТ? Чего у меня 2 английских, а трудовых больше? Чего у меня 3 математики, столько же, сколько физкультуры? В чем логика?", – спросила ученица.

Мнения комментаторов разделились. Часть пользователей поддержала школьницу и обратила внимание на распределение учебной нагрузки. Некоторые из них также привели примеры собственного расписания.

"4 физики 1 история Украины", – написала пользовательница su.

Другая комментаторка miroslava отметила, что в ее школе историю Украины преподают всего один раз в неделю.

В то же время многие встали на защиту физкультуры и трудового обучения. Они подчеркнули, что школа должна давать не только академические знания, но и навыки, необходимые в повседневной жизни.

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"Школа – это не тренировочный отряд для подготовки к НМТ… Вам не понадобится ни один из предметов, если не будет здоровья… а в будущих профессиях пригодятся практические навыки, ходячие энциклопедии никому не нужны", – отметил Konstantin Kramarenko.

Наталия также напомнила о важности двигательной активности для здоровья детей. Регулярные занятия физкультурой помогают предотвратить проблемы со спиной и последствия малоподвижного образа жизни.

Похожую позицию высказала Marichka Inko, заметившая, что люди нередко начинают ценить школьную физкультуру, лишь столкнувшись во взрослом возрасте с проблемами со спиной и шеей.

Главные истории дня

Не обошли вниманием и трудовое обучение. Пользовательница Луна пошутила, что такие уроки нужны хотя бы для того, "чтобы хоть иголку умела держать в руках".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинка Анастасия Драч обратилась к сети с вопросом, для чего в школе на физкультуре мы делали "Равняйсь – смирно" и "Шагом марш". Она предположила, что это была небольшая тренировка перед армией.