Украинский эксперт в сфере образования Игорь Ликарчук не возражает против идеи, чтобы учителя присматривали за школьниками во время перемен, но возмущается, почему обязанность следить за порядком превращается в требование к педагогам предотвращать любые несчастные случаи. Он отмечает, что в некоторых странах подобной работой занимается отдельная служба, а не учителя между уроками, когда им нужно готовиться к занятиям или хотя бы отдыхать на перемене.

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В посте в Facebook Ликарчук подчеркивает, что подобные проблемы "непрезентабельны" для чиновников, ведь в отчетах невозможно сделать яркую презентацию об организации дежурств. В то же время учителя ежедневно присматривают за школьниками в коридорах и возле туалетов, несмотря на усталость и нагрузку.

"Проблемы непрезентабельны. Что покажешь в отчете об упорядочении дежурств? Учительницу, которая наконец может спокойно подготовиться к следующему уроку? Детей, за которыми есть кому присмотреть? Какую яркую презентацию из этого сделаешь? Вот там и несутся золотые яйца. А возле школьного туалета или в коридоре их не соберешь. Там ежедневная работа, детский шум, учительская усталость и проблемы, которые требуют ответов. Там нужно позаботиться о том, чтобы человек мог выполнить возложенную на него обязанность", – пишет эксперт.

В то же время, если что-то случится, то ответственность за происшествие будет нести именно учитель, дежуривший в это время. Педагог подчеркивает, что покалечить могут и самого учителя, однако вопрос о том, кто будет отвечать за содеянное, остается открытым.

"А если завтра в школьном коридоре покалечат самого учителя? Кто будет отвечать? Кто защитит человека, от которого требуют остановить насилие? Или для него тоже найдется объяснение: не так подошел, не то сказал, не сумел наладить контакт? Или снова скажут: "Это же дети, что с них взять?" – добавляет он.

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Специалист также поделился, как он видит решение ситуации в украинской системе образования, и назвал пять шагов, которые помогли бы ее изменить. По его мнению, необходима жесткая смена правил, ведь сейчас от учителя требуют обеспечить порядок и безопасность, но оставляют без действенных средств воздействия и поддержки, одновременно будучи готовыми спросить, почему педагог не справился.

Педагог считает, что главным путем к решению ситуации станет работа с народными депутатами, ведь именно они могут инициировать и принять изменения в законодательство, без которых порядок в школах не появится, а учителей и дальше будут обвинять.

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5 шагов, которые, по мнению Игоря Ликарчука, изменят украинское образование

Первое, что предлагает сделать Ликарчук, – это установить на законодательном уровне четкую и действенную систему ответственности учеников за поведение. В частности, как в Германии или Англии, где у школы есть законные средства реагирования на опасное поведение и систематический срыв учебного процесса. Он отмечает, что в этих странах действует правило: если ученики нарушают порядок, срывают уроки или унижают других, они сразу сталкиваются с последствиями.

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Это может быть выговор с записью в личное дело, перевод в другой класс, временное отстранение от занятий и отчисление из школы. По мнению специалиста, в Украине нужна такая же ответственность, установленная законом, а не "беседа с психологом или вызов в кабинет директора"

"Ученик должен знать: требования школы придется выполнять. А если нет – будут последствия", – подчеркивает эксперт.

Также он отмечает, что родители должны нести ответственность за воспитание детей и их поведение не только на бумаге. Когда ученики калечат одноклассника, портят имущество или травят кого-то после уроков – отвечать должны родители. По его словам, без ощутимых последствий для семьи никакие воспитательные часы или вызовы родителей в школу не сработают.

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"Во Франции и Германии за систематические нарушения школьных правил, прогулы или ущерб, причиненный ребенком, родители несут прямую материальную и административную ответственность – вплоть до ощутимых штрафов и вмешательства служб по делам молодежи (Jugendamt). А в Великобритании закон прямо разрешает школе применять санкции за поведение учеников даже за ее пределами и после уроков, если оно угрожает другим или подрывает порядок в учебном заведении", – пишет Ликарчук.

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Третьим в списке образовательного эксперта стало предложение закрепить на законодательном уровне защиту профессионального достоинства учителя. По его словам, педагогов превратили в "бесправного поставщика услуг", которого унижают, снимают на телефон, ругают в соцсетях и безосновательно подают на него жалобы.

Так, например, в Польше оскорбление, угрозы или нападение на педагога влекут административную или уголовную ответственность, а не штраф в размере 850 гривен, как в Украине. А во Франции учителям обеспечивают юридическую защиту и компенсируют ущерб.

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"Требуйте от избранных вами народных депутатов изъятия из действующего законодательства позорного и унизительного толкования образовательной деятельности как предоставления образовательных услуг. Учитель – не обслуживающий персонал. Образование и обучение – не услуга", – пишет специалист.

Он также призвал "выбросить советский хлам", подразумевающий дежурство учителей в том виде, в котором оно существует до сих пор, ведь это издевательство над педагогами. Ликарчук подчеркивает, что нужны четкие нормы в законодательных актах. А именно: где начинается и где заканчивается ответственность педагога, что он имеет право сделать в критической ситуации и кто немедленно приходит ему на помощь.

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Кроме того, педагог считает, что необходимо на законодательном уровне разграничить образовательный процесс и присмотр за детьми в учебном заведении. По его словам, если учителей привлекают к присмотру за учениками вне уроков, им необходимо доплачивать за дополнительную нагрузку и возможные риски.

Последним шагом, который, по мнению эксперта в сфере образования, необходимо предпринять, является упорядочение конституционной нормы об общем обязательном среднем образовании. Он подчеркивает, что школа не должна быть камерой хранения для тех, кто не ценит чужое время, а приходит "просиживать штаны".

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"Зачем держать в классе тех, кому она не нужна, кто пришел просто "просиживать штаны" и ломать жизнь другим? Не хочешь учиться и уважать правила – ищи другую дорогу в жизни. Школа не должна быть камерой хранения для тех, кто не ценит ни чужого времени, ни собственного будущего. Между прочим, в Конституции отсутствует норма о том, что общее среднее образование обязательно должно быть получено до 18 лет", – написал Ликарчук.

Он отметил, что если не изменить правила, то в школах вскоре некому будет работать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более половины учителей в украинских школах работают без соответствующей квалификации.