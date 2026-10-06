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Лучшая учительница Украины 2026 года рассказала о "перевернутых классах": как обучать детей во время воздушных тревог

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
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Лучшая учительница Украины 2026 года рассказала о "перевернутых классах": как обучать детей во время воздушных тревог
Лучшая учительница Украины 2026 года рассказала о "перевернутых классах". Источник: Facebook / Светлана Меркулова

Победительница конкурса Global Teacher Prize Ukraine 2026 и учительница английского языка Светлана Меркулова рассказала, как она проводит занятия с детьми во время воздушной тревоги. Педагог руководствуется правилом, согласно которому учитель должен говорить 20% времени урока, а ученики – 80%. Кроме того, она придерживается трех основных принципов в обучении.

Об этом Меркулова рассказала в интервью Освитории. Педагог следует принципам травмоинформированной педагогики, перевернутого класса и проектного обучения.

Лучшая учительница Украины 2026 года рассказала о ''перевернутых классах'': как обучать детей во время воздушных тревог

Светлана Меркулова с министром образования и науки Андреем Бутенко. Источник: Facebook / Светлана Меркулова

Что такое перевернутый урок

Вместо того чтобы дети просто зазубривали новую теорию и лексику, они изучают материал дома с помощью коротких интерактивных видео или Reels от носителей языка. В классе – сразу переход к практике. В условиях воздушных тревог или отключений электричества это дает ученикам гибкость: они изучают основу в своем темпе, а на уроке можно сосредоточиться на дискуссиях и языковых играх.

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Травмоинформированная педагогика

Как тренер проекта "Устойчивые учителя – устойчивые дети" педагог осознает важность эмоционально стабильного состояния для успешного обучения. Поэтому каждый урок начинается с эмоционального "чекина". Для школьников, переживших испытания войны, это вопрос безопасности, ведь стресс существенно снижает когнитивные способности. Травмапедагогика создает безопасное пространство, где ребенок успокаивается и вновь обретает способность творить и свободно высказываться.

Проектное обучение

Ученики Меркуловой изучают английский язык, создавая реальные продукты: от кулинарных соревнований до игры "Выживание на необитаемом острове".

Лучшая учительница Украины 2026 года рассказала о ''перевернутых классах'': как обучать детей во время воздушных тревог

Светлана Меркулова стала лучшей учительницей 2026 года. Источник: Facebook / Светлана Меркулова

Напомним, Светлана Меркулова из Ирпеня стала победительницей Global Teacher Prize Ukraine 2026. Среди ее выпускников – ученики, набравшие 200 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ), и призеры областных олимпиад. Педагог считает, что даже в убежище можно обсуждать важные вопросы, планировать путешествия и мечтать. Лучшая учительница 2026 года также обучает коллег методам эмоциональной поддержки детей. Победительница получила 1 миллион гривен вознаграждения.

В детстве Меркулова мечтала стать переводчицей. На третьем курсе университета, во время практики, ее попросили заменить учителя в школе, и вместо сухой теории она устроила ученикам виртуальное путешествие – с меню лондонских кофеен, объявлениями в аэропортах и диалогами в метро. После урока один из учеников сказал, что впервые понял: английский – это не только правила, а целый мир. Тогда педагог и выбрала школу.

После 2022 года работа педагога обрела новый смысл. В Ирпене, пережившем оккупацию и обстрелы, английский стал для детей не только школьным предметом, но и способом говорить о будущем. Даже в укрытии ученики просят спланировать с ними первую поездку после победы – и для учительницы это знак того, что школа способна поддерживать надежду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о педагогах, ставших победителями в номинациях Global Teacher Prize Ukraine 2026.

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