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Лучшая воспитательница Украины 2026 года: как парикмахер Вера Бережок оказалась в детском саду и на что она потратит 500 тысяч гривен

Ольга Выпирайленко
Ольга Выпирайленко
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Лучшая воспитательница Украины 2026 года: как парикмахер Вера Бережок оказалась в детском саду и на что она потратит 500 тысяч гривен
На что лучшая воспитательница Украины потратит премию. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Образовательную премию Global Teacher Prize Ukraine 2026 в специальной номинации "Дошкольное образование" получила воспитательница из Винницы Вера Бережок. Женщине 34 года, по первому образованию она парикмахер-модельер, а в дошкольное образование попала почти случайно, придя на замену помощнице воспитателя.

После этого случая Бережок поняла, что хочет работать с детьми, и получила педагогическое образование. Уже 14 лет она работает воспитательницей, сообщает Суспільне. Она до сих пор не может поверить, что победила на ежегодной премии и получит полмиллиона в качестве награды.

Лучшая воспитательница Украины 2026 года: как парикмахер Вера Бережок оказалась в детском саду и на что она потратит 500 тысяч гривен

Вера Бережок с воспитанниками. Источник: Суспільне

"Мы, воспитатели, держим дошкольное образование в своих руках и несем его каждый день – сквозь тревоги, сирены, сквозь тонны бумаг. Мы устали, но я точно знаю, ради чего мы это делаем. Я мечтаю об образовании, когда ребенок не будет спрашивать "Можно?", а скажет: "Смотри, что я придумал!" Я хочу, чтобы каждый украинский воспитатель поверил в себя и мог гордо заявить обществу: "Я – воспитатель". Я пообещала своим детям: если победа будет за нами, у нас будет самая громкая дискотека прямо в нашей группе! Поэтому еду включать музыку", – сказала Бережок во время объявления победителей номинации.

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Педагог отмечает, что детей нужно любить и учить собственным примером, тогда работа будет приносить радость, а результаты будут лучше. Воспитательница реализует авторский проект "RE-ART" и учит детей сортировать пластик, из которого затем печатают игрушки на 3D-принтере. Такой практический процесс дает мальчикам и девочкам ощущение контроля над результатами своего труда, служит психологической разгрузкой и формирует бережное отношение к окружающей среде.

Лучшая воспитательница Украины 2026 года: как парикмахер Вера Бережок оказалась в детском саду и на что она потратит 500 тысяч гривен

Кто стал лучшим воспитателем 2026 года. Источник: Суспільне

Бережок также придерживается принципов экологического воспитания и развивает детей с помощью природы. Например, воспитанники, собирая каштаны, описывают их, считают, измеряют, сравнивают и таким образом развиваются.

За победу воспитательница получила 500 тысяч гривен на реализацию образовательного проекта. На эти деньги она хочет и в дальнейшем развивать начатое дело.

"Речь идет о проекте "Экополис" – пространстве, в котором планируется объединить уже действующие инициативы. В частности, мастерскую "RE-ART" и мобильную лабораторию. Также предусмотрены кварталы ресайклинга, где будут перерабатывать пластик и ткань, и мультимедийный квартал", – поделилась воспитательница.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто стал лучшим учителем Украины 2026 года.

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