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Лучшие университеты Украины 2026: какие 50 вузов вошли в рейтинг

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read2 мин
1,1 т.
Лучшие университеты Украины 2026: какие 50 вузов вошли в рейтинг
Иллюстративное изображение. Какой вуз стал лучшим в Украине

Национальный университет "Львовская политехника" стал лидером в рейтинге лучших заведений высшего образования 2026 года в Украине. Вуз опередил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

В первую пятерку также вошли Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина. Рейтинг подготовили специалисты образовательного портала Education.ua.

ТОП-50 лучших университетов Украины 2026 года

  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
  • Украинский государственный университет науки и технологий
  • Национальный университет "Киевский авиационный институт"
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"
  • Государственный торгово-экономический университет
  • Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
  • Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
  • Ужгородский национальный университет
  • Волынский национальный университет имени Леси Украинки
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
  • Львовский национальный медицинский университет имени Короля Даниила
  • Академия искусств имени Павла Чубинского
  • Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова
  • Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
  • Национальный технический университет "Днепровская политехника"
  • Национальный университет "Одесская политехника"
  • Сумской государственный университет
  • Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко
  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
  • Днепровская академия музыки
  • Национальный университет "Одесская юридическая академия"
  • Винницкий национальный медицинский университет имени М. И. Пирогова
  • Харьковский национальный медицинский университет
  • Киевская муниципальная академия музыки имени Р. М. Глиэра
  • Западноукраинский национальный университет
  • Винницкий национальный технический университет
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники
  • Харьковская государственная академия дизайна и искусств
  • Запорожский национальный университет
  • Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика
  • Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского
  • Киевский национальный университет строительства и архитектуры
  • Запорожский государственный медико-фармацевтический университет
  • Украинский католический университет
  • Национальный университет водного хозяйства и природопользования
  • Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского
  • Одесский национальный медицинский университет
  • Днепровский государственный медицинский университет
  • Полтавский государственный медицинский университет
  • Ивано-Франковский национальный медицинский университет
  • Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой
  • Национальная музыкальная академия Украины

Как определяли лучшие вузы Украины

При формировании рейтинга учитывали количество заявлений от абитуриентов, их средний конкурсный балл и лицензированный объем университетов. Также оценивали соотношение количества студентов и преподавателей, а также численность научно-педагогических работников с учеными степенями.

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Отдельное внимание уделили научной деятельности. Для этого использовали индекс Гирша, который характеризует публикационную активность и цитируемость научных работ, а также данные о количестве зарегистрированных патентов. Все показатели приводили к единой шкале и применяли весовые коэффициенты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 18 украинских вузов вошли в престижный международный рейтинг научной активности.

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