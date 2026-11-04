Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Предусмотрена уголовная ответственность: какие объекты в Украине запрещено фотографировать во время военного положенияПредусмотрена уголовная ответственность: какие объекты в Украине запрещено фотографировать во время военного положенияСилы обороны сократили численность армии России на 2180 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии России на 2180 оккупантов: данные ГенштабаЖенщина проверяет электрощиток. Иллюстрация к отключениям светаКрым снова остался без света: оккупанты заявили о новой "аварии""Машина пыток работает на полную мощность": спецдокладчица ООН заявила о гибели 438 украинцев в российском плену"Машина пыток работает на полную мощность": спецдокладчица ООН заявила о гибели 438 украинцев в российском плену"Жила своим делом": Россия ударом по Камышевахе убила руководительницу ЦПАУ. Фото"Жила своим делом": Россия ударом по Камышевахе убила руководительницу ЦПАУ. ФотоРоссия планирует использовать ослабленного после выборов Трампа для снятия санкций без завершения войны – BloombergРоссия планирует использовать ослабленного после выборов Трампа для снятия санкций без завершения войны – Bloomberg"Свобода – это трудно. Я не привыкла думать": беженка из КНДР рассказала, как адаптировалась к жизни в Южной Корее. Видео"Свобода – это трудно. Я не привыкла думать": беженка из КНДР рассказала, как адаптировалась к жизни в Южной Корее. ВидеоТайны личной жизни Фединчика после развода с Денисенко: занято ли сердце актера и за какие комментарии он может заблокироватьТайны личной жизни Фединчика после развода с Денисенко: занято ли сердце актера и за какие комментарии он может заблокировать"Это угроза ядерной безопасности всей Европы": Шмыгаль заявил о российской атаке дронами критически важной подстанции ХАЭС"Это угроза ядерной безопасности всей Европы": Шмыгаль заявил о российской атаке дронами критически важной подстанции ХАЭС
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте

Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
Time to read1 мин
3,5 т.
Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте
Иллюстративное изображение. Какой колледж стал самым популярным среди поступающих

Самым популярным учреждением профессионального предвысшего образования по количеству поданных заявлений стал профессиональный колледж "КАИ ТЕХ" Национального университета "Киевский авиационный институт". Вторым в списке оказался колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета, третьим – Ривненский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Об этом сообщает государственное предприятие Инфоресурс. Еще два учреждения – Технический профессиональный колледж Луцкого национального технического университета и Житомирский агротехнический профессиональный колледж – расположились соответственно в пятерке самых популярных среди абитуриентов.

Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте

Какой колледж стал самым популярным среди абитуриентов. Источник: ГП Инфоресурс

Наиболее востребованной специальностью среди поступивших в колледжи в 2026 году на бюджет стало Сестринское дело – 7 469 студентов. Вторую позицию заняли Строительство и гражданская инженерия – 4 085, третью – электрическая инженерия – 3 847.

Читайте также
Ольга ВыпирайленкоОльга Выпирайленко
7,0 т.
"Мама, можно я не буду это читать?" Строка о русской березе в учебнике для 2 класса разделила сеть
7,0 т.
"Мама, можно я не буду это читать?" Строка о русской березе в учебнике для 2 класса разделила сеть
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
594
"Скатертью дорога": как перевести на украинский и какие есть удачные соответствия
594
"Скатертью дорога": как перевести на украинский и какие есть удачные соответствия
Алина МилсентАлина Милсент
456
Есть всего 24 секунды: головоломка на внимательность
456
Есть всего 24 секунды: головоломка на внимательность
Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте

Самая популярная специальность среди поступивших в колледжи в 2026 году. Источник: ГП Инфоресурс

В этом году выросло число желающих поступить и зачисленных в колледжи учеников, а также появилась новая популярная специальность – машиностроение. Также вступительная кампания-2026 продемонстрировала рост числа студентов, которые будут учиться по направлениям электрическая инженерия, строительство и гражданская инженерия, автомобильный транспорт, учет и налогообложение.

Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте

Сколько поступивших зачислено в колледжи в 2026 году. Источник: ГП Инфоресурс

Всего в учреждения профессионального предвысшего образования зачислено 172 365 студентов, тогда как в 2025 году их было 134 121. На бюджет в этом году поступили в общей сложности 70 717 учеников, на контракт – 101 648.

При этом по количеству зачисленных самой популярной стала специальность Менеджмент, на которую зачислили 23 452 студента. На втором месте – Электрическая инженерия – 16 677, на третьем – Учет и налогообложение – 16 456.

Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте

Сколько заявлений подали в колледжи в 2026 году. Источник: ГП Инфоресурс

Всего в 2026 году в колледжи поступило 412 182 заявления, из них 230 139 – от абитуриентов после 9 класса, 154 151 – от выпускников 11 классов.

Самые популярные колледжи Украины: куда подавали заявления абитуриенты в 2026 году и какое учебное заведение на первом месте

Сколько абитуриентов зачислено в колледжи в 2026 году. Источник: ГП Инфоресурс

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине хотят изменить правила объединения университетов.

Похожие темы
Вступительная кампания-2026Образование в УкраинеУкраинаколледж
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!