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Самые разумные родители придерживаются трех правил воспитания: что они делают иначе

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
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Самые разумные родители придерживаются трех правил воспитания: что они делают иначе
Рассудительные родители учат ребенка слышать и понимать слово "нет". Источник: Pexels

Экологичное воспитание детей не означает, что им можно позволять все и не устанавливать никаких ограничений. Действительно, важно слышать и понимать потребности ребенка, но не менее важно вовремя сказать ему "нет".

Чтобы научить ребенка пониманию границ дозволенного и ответственности, благоразумные родители придерживаются трех важных правил. Издание YourTango назвало эти три правила.

Они устанавливают четкие границы с раннего возраста

Самые разумные родители придерживаются трех правил воспитания: что они делают иначе

Четкое понимание границ дозволенного – первый шаг к взрослой жизни. Источник: Pexels

Сначала ни одному ребенку не нравятся правила, которые устанавливают родители. Например, взрослые могут требовать, чтобы ребенок каждый вечер мыл посуду. Или установить для подростка время возвращения домой – до восьми или девяти часов вечера. Детям такие требования могут казаться чрезмерным контролем, а родители иногда даже напоминают им надзирателей в тюрьме, а не людей, которые заботятся о них. Однако четкие ограничения, установленные с раннего возраста, учат ребенка ответственности за собственные поступки и умению придерживаться понятных ориентиров.

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Как объясняют в Haven Psychology Group, последовательные и понятные границы позволяют детям понимать, чего от них ожидают. Они также помогают научиться контролировать собственное поведение, справляться с эмоциями и отвечать за свои действия.

Если у ребенка нет здоровых границ из-за недостатка внимания со стороны родителей или других проблем в воспитании, ему будет сложнее научиться уважать других. Дети, которым никогда не запрещают и не говорят "нет", могут вырасти с убеждением, что им все дозволено. Представим ребенка, которому родители всегда покупают все, чего он пожелает. Например, на свой тринадцатый день рождения он попросил новый iPhone, но родители случайно купили более старую модель. Вместо того чтобы спокойно отнестись к ситуации, ребенок устраивает истерику, ведь он уже усвоил: если достаточно громко возмущаться, родители в конце концов уступят и дадут ему желаемое.

Они последовательно применяют справедливые последствия

Самые разумные родители придерживаются трех правил воспитания: что они делают иначе

Родителям важно быть последовательными в своих действиях и реакции на поведение детей. Источник: Pexels

Многие родители боятся наказывать детей или устанавливать для них дисциплинарные ограничения. Представим, что ребенок постоянно швыряет еду через всю комнату. Взрослые могут раз, два или даже трижды попросить его прекратить, а затем просто смириться с таким поведением. Вместо этого, если они последовательно придерживаются установленных правил, то сразу объясняют ребенку, что именно он делает не так и что произойдет, если это повторится. Например, если ребенок продолжает бросать игрушку после предупреждения, что ее придется забрать, родители спокойно откладывают ее на некоторое время. Главное – дать понять, что правила остаются в силе, даже если ребенку они не нравятся.

Как отмечает издание Psych Central, авторитетные родители устанавливают четкие правила, но при этом оказывают детям необходимую поддержку и помогают им соблюдать эти правила. Быть хорошими родителями означает не бояться объяснять ребенку разницу между правильными и неправильными поступками. Они поощряют хорошее поведение похвалой и поддержкой, а вместо угроз и суровых наказаний используют справедливые меры воздействия.

Они учат детей самостоятельности

Самые разумные родители придерживаются трех правил воспитания: что они делают иначе

Правильное воспитание предполагает обучение ребенка самостоятельности. Источник: Pexels

В конечном счете, одна из самых сложных задач родителей – дать ребенку возможность самостоятельно отправиться во взрослую жизнь. Ведь дети должны научиться справляться без постоянной помощи взрослых. Они не могут всю жизнь держаться за родителей, иначе так и не станут по-настоящему самостоятельными людьми, способными строить собственную жизнь. Быть родителями означает заботиться о ребенке по мере его взросления и помогать ему приобретать навыки, которые пригодятся, когда он начнет самостоятельно прокладывать себе путь в мире.

Когда ребенок, с которым родители были очень близки, покидает родительский дом, они могут столкнуться с явлением, которое Psychology Today называет синдромом опустевшего гнезда. В этот период взрослые нередко испытывают грусть и одиночество, поскольку привыкают к новым обстоятельствам. В то же время появление свободного времени позволяет им вернуться к собственным интересам и выстроить новые отношения с уже взрослыми детьми.

Иногда самое трудное для родителей – позволить ребенку стать самостоятельным. По мере взросления ему нужно давать возможность принимать собственные решения, брать на себя ответственность и все больше дел выполнять без посторонней помощи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие жизненные навыки нужно привить ребенку еще до совершеннолетия, чтобы сделать его по-настоящему самостоятельным.

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