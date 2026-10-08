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Не бойтесь ошибок: лучшая учительница Украины дала два ключевых совета, как выучить английский без зубрежки

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read3 мин
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Не бойтесь ошибок: лучшая учительница Украины дала два ключевых совета, как выучить английский без зубрежки
Главный совет от Светланы Меркуловой - ни в коем случае не пасовать перед ошибками. Источник: Facebook / Svitlana Merkulova

Для эффективного и быстрого освоения английского языка нужны, прежде всего, искреннее желание и отсутствие страха перед ошибками. Такой совет дала лауреат национальной премии Global Teacher Prize 2026, учительница английского языка из Ирпеня Светлана Меркулова.

Своими советами она поделилась в эфире телемарафона "Единые новости" во время беседы с ведущей Еленой Фроляк. По словам педагога, единого универсального секрета успешного овладения иностранным языком для всех не существует – он всегда требует комплексного подхода и подбора метода с учетом индивидуальных особенностей. Впрочем, главной движущей силой остается правильное отношение к собственным промахам в процессе обучения.

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"Истории успеха – это всегда оттачивание мастерства через ошибки. И чем больше ты их совершишь, тем более искусным ты потом станешь", – подчеркнула Меркулова. Педагог отметила, что ключевыми для успеха являются два фактора: внутреннее желание учиться и способность не останавливаться после неудач, продолжая практиковаться даже с ошибками.

Отдельно лучшая учительница страны обратила внимание на разговорную практику для стеснительных людей. Она отметила, что классический коммуникативный метод подходит не всем, ведь интровертам бывает трудно раскрыться и преодолеть языковой барьер в общении с другими.

Впрочем, современные технологии подарили им прекрасную альтернативу – приложения на основе искусственного интеллекта. Благодаря им такие люди могут тренировать лексику и даже вести полноценные диалоги с ИИ, не опасаясь быть осужденными за неправильно сказанную фразу. Для интровертов это становится безопасным мостиком к свободному владению иностранным языком перед тем, как перейти к живому общению, убеждена Меркулова.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы выпускников, бежавших из Крыма, о том, как заговорить на украинском даже в русскоязычной среде.

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