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Не "брущатка": как правильно сказать по-украински

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read1 мин
279
Не "брущатка": как правильно сказать по-украински
Старинные украинские улицы часто вымощены именно таким образом. Источник: Pexels

Прогуливаясь по центральным улицам Львова или Черновцов, или, скажем, проезжая по улице Богдана Хмельницкого в Киеве, мы видим под ногами довольно необычное для современного мира покрытие из гладких обтесанных камней, плотно подогнанных друг к другу. Но как вы называете их на украинском языке?

Часто в разговорах можно услышать слово "брущатка". OBOZ.UA разбирался, стоит ли его употреблять и чем лучше заменить.

Не ''брущатка'': как правильно сказать по-украински

Толкование слова "брущатка". Источник: Скриншот

На самом деле украинские словари фиксируют вариант "брущатка". Однако помечают его как разговорный и малоупотребительный. Поэтому назвать его строго литературной нормой вряд ли можно. Некоторые отказываются от него как от кальки с русского, стараясь сделать свою речь как можно чище. И в этом есть свой резон.

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Не ''брущатка'': как правильно сказать по-украински

Толкование слова "брук". Источник: Скриншот

Поэтому, если вам нужно описать дорогу, выложенную тесаным камнем, едва ли не самым точным словом здесь станет "брук". Оно так и толкуется: дорога или улица, вымощенная камнем, булыжником. Это существительное не раз встречается в литературе:

  • Розтинався раптом голосний гуркіт коліс по бруку (М. Коцюбинский);
  • Кам'яниці й брук, трамваї, авто не змогли подолати цих гордих горбів, що прийняли вагу міста не як тягар поразки, а як корону перемоги (В. Пидмогильный);
  • Ось вони [люди] йдуть бруком великого міста (И. Багряный);
  • Брук був такий розбитий, що шофер об'їжджав його узбіччям (А. Копыленко).

Однако можно использовать и вариант "бруківка". Это существительное является абсолютным синонимом слова "брук". Более того, сейчас его можно услышать в разговорной речи даже чаще.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно называть "ПП-десерты" и стоит ли вообще употреблять здесь аббревиатуру.

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